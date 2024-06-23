رئيس منطقة الإسكندرية الأزهرية يتفقد دورة المراجعة الخارجية

تفقد الدكتور عبد العزيز أبو خزيمة، رئيس الإدارة المركزية لمنطقة الإسكندرية الأزهرية، و أيمن جاويش، مدير عام المواد الثقافية ورعاية الطلاب، اليوم الأحد، دورة حزمة المراجعة الخارجية من الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد، التي تنظمها منطقة الإسكندرية الأزهرية، والمنعقدة في معمل الحاسب الآلي المطور بسموحة.

وأوضحت ابتسام درويش، مدير الجودة، أن الهدف من الدورة التدريبية نشر ثقافة الجودة بالمنطقة، وإعداد كوادر بشرية تعمل وفق معايير الجودة، كما بينت أنه تعتبر هذه المجموعة الثالثة، وجار استكمال المجموعة الرابعة.

ويذكر أنه قد اجتمع الدكتور عبد العزيز أبو خزيمة، بالمتقدمين للحصول على حزمة المراجعة الخارجية من الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد، نهاية شهر مايو الماضي؛ حيث حث فضيلته المتقدمين على الاستفادة من هذه الحزمة التدريبية والتي تضم ثلاث دورات هي دورة التقييم الذاتي، ودورة نواتج التعلم وخرائط المنهج، ودورة المراجعة الخارجية، وأن يعملوا على نقل أثر التدريب لمعاهدهم.

من جانب آخر تفقد الدكتور عبد العزيز أبو خزيمة، رئيس الإدارة المركزية لمنطقة الإسكندرية الأزهرية، امس اختبارات نهاية المستوى برواق العلوم الشرعية والعربية، بكافة مراحله (التمهيدية، والمتوسطة، والتخصصية)، يرافقه أيمن جاويش، مدير عام المواد الثقافية ورعاية الطلاب؛ وذلك للاطمئنان على توفير المناخ الملائم للممتَحِنين.

وأوضح رئيس المنطقة، أن الرواق الأزهري يحظى باهتمام بالغ من الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، موكدًا على دور الأزهر في نشر العلوم الشرعية والتراث الإسلامي، وتلبية احتياجات المتعلمين والراغبين في الالتحاق بدورات الرواق الأزهري العلمية المتنوعة.

أشار إلى أن رئيس المنطقة كان في استقباله الشيخ عبد الكريم إبراهيم، موفد الجامع الأزهر للإشراف على الاختبارات، والشيخ محمود ماهر، مدير الرواق بمنطقة الإسكندرية الأزهرية، والذي أفاد أن الاختبارات التي انطلقت مساء امس من المقرر أن تستمر لمدة 30 يومًا، ويبلغ عدد الدارسين برواق العلوم الشرعية والعربية بالإسكندرية 1112 دارس ودارسة، يتم اختبارهم في 71 لجنة.

تأتي هذه الاختبارات برعاية فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، وباعتماد من الدكتور محمد الضويني، وكيل الأزهر، وتحت إشراف الدكتور عبد المنعم فؤاد، المشرف العام على الأنشطة العلمية للرواق الأزهري، وبمتابعة من الدكتور هاني عوده عواد، مدير عام الجامع الأزهر.