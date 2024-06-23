إصابة 7 أشخاص في حادث سير بوادي النطرون

أصيب 7 أشخاص بكدمات وكسور متفرقة وبتر في اليد، في حادث إنقلاب سيارة ملاكي بالطريق الصحراوي دائرة مركز وادي النطرون، انتقلت الأجهزة الأمنية إلي مكان الواقعة، وتم نقل المصابين إلي مستشفي وادي النطرون التخصصي لتلقي العلاج اللازم، وأحيلت الواقعة إلي النيابة التي تولت التحقيق.

تلقي اللواء محمود هويدي مدير أمن البحيرة إخطارا من شرطة النجدة بوقوع حادث بالطريق الصحراوي دائرة مركز وادي النطرون.

وعلي الفور انتقلت الأجهزة الامنية إلي مكان الحادث حيث أكدت المعاينة أنة أثناء سير سيارة ملاكي بالطريق الصحراوي، اختلت عجلة القيادة بيد قائدها ، وإنقلبت السيارة علي جانب الطريق .

وأسفر الحادث عن إصابة 7 أشخاص بكسور وكدمات متفرقة بمختلف أنحاء الجسم وبتر باليد، تم نقل المصابين إلي مستشفي وادي النطرون التخصصي ، وأحيلت الواقعة إلي النيابة التي تولت التحقيق .