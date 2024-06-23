السيطرة على حريق اندلع في حوشين بسبب فرن بلدي بجرجا

شهد مركز جرجا جنوب محافظة سوهاج إندلاع حريق في حوش مشيد بالطوب الأبيض ومسقوف بالعروق الخشبية والبوص بسبب تطاير الشرر من فرن بلدي وامتدت النيران لحوش مجاور وتمكنت قوات الحماية المدنية من السيطرة على الحريق وإخماده قبل أن يمتد للمنازل المجاورة دون حدوث إصابات بشرية وأخطرت النيابة العامة للتحقيق .

تلقى اللواء محمد عبد المنعم شرباش مساعد الوزير مدير أمن سوهاج إخطارًا من غرفة عمليات النجدة يفيد تلقي مركز شرطة جرجا بلاغا بنشوب حريق بحوش بدائرة المركز .

إنتقل مأمور وضباط وحدة مباحث المركز وقوات الحماية المدنية لمكان الواقعة وبالفحص تبين نشوب حريق بحوش مشيد بالطوب الأبيض ومسقوف بالعروق الخشبيه والبوص ملك "جلال . م . ر" 60 سنة بالمعاش يقيم بذات الناحية امتدت منه النيران لحوش ملاصق مشيد بذات المكونات ملك "السيد . م . م" 34 سنة عامل يقيم بذات الناحية وتم الدفع بسيارتي إطفاء والسيطرة علي الحريق وإخماده دون حدوث إصابات أو وفيات .

وبسؤال مالكي الحوشين قررا بمضمون ما تقدم وأضافا بأن سبب الحريق تطاير الشرر من فرن بلدي بحوش الأول ولم يتهما أحداً بالتسبب في ذلك ونفيا الشبهة الجنائية وأن التلفيات عبارة عن إحتراق سقف الحوش الأول .

وتم إخطار الأدلة الجنائية للمعاينة الفنية وتحرر عن ذلك المحضر اللازم وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات .

وفي سياق آخر تمكنت قوات الإنقاذ النهري من إنتشال جثة طفل في السادسة عشرة من عمره يقيم بدائرة مركز البلينا جنوب محافظة سوهاج لقي مصرعه غرقا أثناء قيامه بالاستحمام في نهر النيل جرفه التيار لعدم إجادته السباحة وجرى نقل الجثة لمشرحة المستشفى المركزي وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.

تلقى اللواء محمد عبد المنعم شرباش مساعد وزير الداخلية لأمن سوهاج إخطارًا من نائبه للجنوب يفيد تلقي مركز شرطة البلينا بلاغًا بغرق شخص بنهر النيل بدائرة المركز .

إنتقل لمحل الواقعة مأمور وضباط وحدة مباحث المركز وقوات الإنقاذ النهري وتم إنتشال الجثة وبالفحص تبين أنه "إسلام . ا . س" 16 سنة طالب يقيم بدائرة المركز وتبين عدم وجود ثمة إصابات ظاهرية به وتم نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى البلينا المركزي .

وبسؤال والده "أيمن . س . ا" 48 عامل يقيم دائرة المركز أثناء قيام نجله المذكور بالإستحمام بنهر النيل بذات الناحيه ولعدم إجادته السباحة، جرفه التيار وتوفي غرقاً ولم يتهم أحداً بالتسبب فـي ذلك ، ونفي الشبهة الجنائية .

بتوقيع الكشف الطبي على الجثة بمعرفة مفتش الصحة أفاد بأن سبب الوفاة إسفكسيا الغرق ولا توجد شبهة جنائية وأيدت تحريات إدارة البحث الجنائي ذلك، تحرر عن ذلك المحضر اللازم وأخطرت النيابة العامة لتتولى التحقيقات .