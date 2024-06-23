ضبط عامل أصاب آخر بطلق ناري بسبب خلافات مالية بينهما بالعسيرات

استقبل مستشفى العسيرات المركزي عامل في العقد الرابع من العمر يقيم بدائرة مركز العسيرات جنوب محافظة سوهاج، مصابًا بطلق ناري بالساق اليسرى تعدى عليه عامل آخر بالضرب بسلاح ناري كان بحوزته وإحداث إصابته بسبب خلافات مالية سابقة بينهما وجرى ضبط المتهم والسلاح المستخدم وتحويل المصاب لمستشفى سوهاج الجامعي الجديدة لتلقي العلاج وأخطرت النيابة العامة للتحقيق .

تلقى اللواء محمد عبد المنعم شرباش مساعد الوزير مدير أمن سوهاج إخطارًا من العميد رئيس مباحث المديرية يفيد بورود إشارة لمركز شرطة العسيرات من المستشفى المركزي بوصول "صدام . ر . ا . ا" 40 عامل مصاباً بطلق ناري بالساق اليسرى وتم تحويله لمستشفى سوهاج الجامعي الجديدة يقيم بدائرة المركز .

إنتقل مأمور وضباط وحدة مباحث المركز لمحل الواقعة وبالفحص وسؤال المصاب إتهم "فايز . س . ف . س" 27 سنة عامل يقيم دائرة المركز بالتعدي عليه وإطلاق عيار من سلاح ناري كان بحوزته مما أدى لإصابته المشار إليها دائرة المركز بسبب خلافات مالية سابقة فيما بينهما، تم ضبط المتهم والسلاح المستخدم بإرشادة وبمواجهته اقر بأرتكاب الواقعه لذات السبب، تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات .

وفي سياق آخر شهد الطريق الزراعي الشرقي بدائرة مركز دار السلام جنوب شرق محافظة سوهاج وقوع حادث إنقلاب سيارة ملاكي بسبب إختلال عجلة القيادة بيد قائدها وسقوطها في ترعة الفاروقية المجاورة للطريق نتج عنه مصرع قائد السيارة يبلغ من العمر 26 سنة ونجل عمومته عامل في بداية العقد الرابع من العمر كان برفقته غرقا وجرى إنتشال الجثتين ونقلهما للمستشفى المركزي وأخطرت النيابة العامة للتحقيق .

تلقى اللواء محمد عبد المنعم شرباش مدير أمن سوهاج إخطارًا من مساعده لفرقة الشرق يفيد تلقي مركز شرطة دار السلام بلاغا بوجود حادث إنقلاب سيارة بترعة الفاروقية ومتوفيين بالطريق الزراعي الشرقي بدائرة المركز دار .

إنتقل مأمور وضباط وحدة مباحث المركز وقوات الإنقاذ النهري لمكان الحادث وبالفحص تبين أنه أثناء سير السيارة ملاكي قيادة "راضي . ا . م . ع" 26 سنة سائق يقيم دائرة المركز بالطريق المشار إليه إختلت عجلة القياده بيده مما أدى لإنحرافها وإنقلابها بترعة الفاروقية المجاورة للطريق.

نتج عن الحادث وفاة كل من :- قائد السيارة ومرافقه نجل عمه "ربيع . ج . م . ع" 32 عامل يقيم دائرة المركز وتم نقل الجثتين لمشرحة المستشفى المركزي، وبسؤال عم المتوفيين "علي . م . ع . ر" 66 سنة عامل زراعي ومقيم بذات الناحية بمضمون ما تقدم ونفي الشبهه الجنائية .

وبتوقيع الكشف الطبي على الجثتين بمعرفة مفتش الصحة أفاد بأن سبب الوفاة إسفكسيا الغرق ولا توجد شبهة جنائية وأيدت إدارة البحث الجنائي ذلك، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم وأخطرت النيابة العامة لتتولى التحقيقات .