مصرع سائق ونجل عمه في حادث إنقلاب سيارة بترعة الفاروقية بدار السلام

شهد الطريق الزراعي الشرقي بدائرة مركز دار السلام جنوب شرق محافظة سوهاج وقوع حادث إنقلاب سيارة ملاكي بسبب إختلال عجلة القيادة بيد قائدها وسقوطها في ترعة الفاروقية المجاورة للطريق نتج عنه مصرع قائد السيارة يبلغ من العمر 26 سنة ونجل عمومته عامل في بداية العقد الرابع من العمر كان برفقته غرقا وجرى إنتشال الجثتين ونقلهما للمستشفى المركزي وأخطرت النيابة العامة للتحقيق .

تلقى اللواء محمد عبد المنعم شرباش مدير أمن سوهاج، إخطارًا من مساعده لفرقة الشرق يفيد تلقي مركز شرطة دار السلام بلاغا بوجود حادث إنقلاب سيارة بترعة الفاروقية ومتوفيين بالطريق الزراعي الشرقي بدائرة المركز دار .

إنتقل مأمور وضباط وحدة مباحث المركز وقوات الإنقاذ النهري لمكان الحادث وبالفحص تبين أنه أثناء سير السيارة ملاكي قيادة "راضي . ا . م . ع" 26 سنة سائق يقيم دائرة المركز بالطريق المشار إليه إختلت عجلة القياده بيده مما أدى لإنحرافها وإنقلابها بترعة الفاروقية المجاورة للطريق.

نتج عن الحادث وفاة كل من :- قائد السيارة ومرافقه نجل عمه "ربيع . ج . م . ع" 32 عامل يقيم دائرة المركز وتم نقل الجثتين لمشرحة المستشفى المركزي، وبسؤال عم المتوفيين "علي . م . ع . ر" 66 سنة عامل زراعي ومقيم بذات الناحية بمضمون ما تقدم ونفي الشبهه الجنائية .

وبتوقيع الكشف الطبي على الجثتين بمعرفة مفتش الصحة أفاد بأن سبب الوفاة إسفكسيا الغرق ولا توجد شبهة جنائية وأيدت إدارة البحث الجنائي ذلك، تحرر عن ذلك المحضر اللازم وأخطرت النيابة العامة لتتولى التحقيقات .

وفي سياق آخر استقبل مستشفى خاص ببندر جرجا عامل في العقد الثاني من العمر يقيم بدائرة مركز جرجا جنوب محافظة سوهاج مصابًا بكسر بعظام الجمجمة ونزيف بالمخ تعدى عليه مزارع ونجله ونجل عمومتهما بالضرب بعصا شوم وإحداث إصابته بسبب خلافات على مسقى مائي بأرضهم الزراعية وجرى ضبط المتهمين والآداة المستخدمة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق .

تلقى اللواء محمد عبد المنعم شرباش مساعد وزير الداخلية لأمن سوهاج إخطارًا من نائبه للجنوب يفيد تلقي مركز شرطة جرجا إشارة من مستشفى خاص ببندر جرجا بوصول "مصطفى . م . ع . م" 20 سنة عامل مصابًا بكسر بعظام الجمجمة ونزيف بالمخ يقيم بدائرة المركز .

إنتقل لمحل الواقعة مأمور وضباط وحدة مباحث المركز وبالفحص وسؤال شقيق المصاب "محمود . م . ع . م" 30 سنة عامل زراعي ومقيم بذات الناحية إتهم كلاً من :- "سعيد . س . ا . ا" 55 سنة مزارع ونجله "علي س . س . ا . ا" 24 سنة عامل ونجل عمومتهما "عاطف . ج . ع . ع" 40 سنة عامل يقيمون بذات الناحية بالتعدي علي شقيقه بالضرب بعصا شوم كانت بحوزة الثاني وإحداث إصابته المشار إليها بسبب خلاف على مسقي مائي مشترك بأرضهم الزراعية .

تم ضبط المتهمين والآداه المستخدمة "عصا شوم" بإرشاد الثاني وبمواجهتهم اقروا بأرتكابهم الواقعة لذات السبب، تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات .