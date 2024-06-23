يورو 2024 : أرقام وأحصائيات مباراة البرتغال مع تركيا وفوز ساحق للبرتغال

نجح منتخب البرتغال في تحقيق فوز كبير وعريض على منتخب تركيا بثلاثة اهداف مقابل لاشىء في المباراة التي جمعت بين المنتخبين على ملعب سيجنال ايدونا بارك بمدينة دورتموند في ختام مباريات الجولة الثانية للمجموعة السادسة لبطولة يورو 2024 .

نتيجة المباراة ضمنت لمنتخب البرتغال ان يتصدر المجموعة في نهاية الدور الاول ايا كانت نتيجة مباراته الثالثة والاخيرة امام منتخب جورجيا وان يكون ثالث منتخب يتأهل الى الدور الثاني بشكل رسمي بعد منتخبي ألمانيا وأسبانيا .

أرقام

صناعة كريستيانو رونالدو للهدف الثالث لمنتخب البرتغال في مرمى تركيا لزميله ديفيد سيلفا يكون هو الاعب الاكثر صناعة للاهداف في تاريخ بطولات اليورو منذ عام 1980 حيث يعد هذا هو الهدف رقم سبعة الذي يكون كريستيانو رونالدو وراء صناعته .

منتخب البرتغال حقق الفوز في اولى مباراتيه في بطولة يورو 2024 في مرحلة المجموعة وهو العدد الذي يفوق عدد المباريات التي حقق فيها منتخب البرتغال الفوز في مرحلة المجموعات في بطولتي 2016 و 2020 مجتمعتين حيث حقق منتخب البرتغال فيهما فوزا واحدا واربعة تعادلات وهزيمة واحدة وهي المرة الثالثة التي يفوز فيها منتخب البرتغال باول مباراتين له في مرحلة المجموعات في البطولة الاوربية بعد نسختي 2000 و 2008 .

الهزيمة امام البرتغال هي الهزيمة الحادية عشرة لمنتخب تركيا في البطولة الاوربية عبر تاريخها ولا يفوقه في هذا السجل السلبي سوى منتخب الدانمارك الذي تلقي 13 هزيمة في البطولة الاوربية عبر تاريخ مشاركاته فيها .

ساهم برونو فيرنانديز في 28 هدف لمنتخب البرتغال في اخر 23 مباراة رسمية شارك فيها مع منتخب البرتغال في كل المسابقات حيث احرز 15 هدف و قام بعمل 13 تمريرة حاسمة .

التركي ساميت اكادين سجل ثاني هدف ذاتي في مرمى فريقه من خارج منطقة الجزاء في تاريخ البطولة الاوربية بعد هدف بيدري في مرمى منتخب بلاده اسبانيا خلال مباراة اسبانيا مع كرواتيا في يورو 2020 .

برناردو سيلفا سجل هدفه الثاني عشر الدولي مع منتخب البرتغال في تاريخ مشاركاته مع المنتخب البرتغالي ( 91 مباراة دولية ) وهو الهدف الاول لسيلفا في المسابقات الدولية الكبرى ( كأس العالم او اليورو ) .

الفوز على منتخب تركيا بثلاثة اهداف هو الفوز الاعرض لمنتخب البرتغال في تاريخ مشاركاته في البطولة الاوربية بالاشتراك مع فوزه بنفس النتيجة على كل من كرواتيا ( نسخة 1996 ) و المانيا نسخة ( 2000 ) والمجر نسخة 2020 .

