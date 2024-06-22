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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رياضة

تشيلسي يستهدف ضم مهاجم ليل الفرنسي

جوناثان ديفيد مهاجم
جوناثان ديفيد مهاجم ليل الفرنسي

كشف الصحفي الشهير ديفيد أورنستين عن وضع إدارة نادي تشيلسي أعينها على اللاعب جوناثان ديفيد مهاجم فريق ليل الفرنسي للتعاقد معه ضمن خطة دعم الفريق خلال موسم الانتقالات الصيفية الجاري.

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وقال اورنستين أن تشيلسي يعقد محادثات مع دافيد مهاجم ليل للحصول على توقيعه، حيث أن اللاعب يعد خيارًا رئيسيًا محتملًا لـنادي تشيلسي هذا الميركاتو الصيفي.

ومن المقرر أن ينتهي عقد اللاعب مع ليل الفرنسي بعد سنة لذلك قد يكون جوناثان ديفيد صفقة ممكنة.

وذكر الصحفي أورنستين أنه لا يوجد تواصل حتى الآن من إدارة تشيلسي مع نظيرتها في نادي ليل ولكن العلاقات جيدة بين الناديين، وقد تساعد في حسمها حال الدخول في مفاوضات رسمية.

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