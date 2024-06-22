مؤشر البورصة المصرية  EGX100 يسجل المركز الخامس عالميًا والأول عربيًا

8.6% نموًا فى المؤشر

كشفت دراسة تحليلية قام بها قطاع البحوث فى البورصة المصرية عن تحقيق المؤشرات الرئيسية لسوق المال المصرى لمراكز متقدمة ومتميزة عالميًا، كما جاءت المؤشرات فى صدارة مؤشرات اسواق المال العربى منذ بداية العام وحتى يونيوعام 2024.

شملت الدراسة التحليلية 19 مؤشرًا يمثلون عددًا كبيرًا من الأسواق المالية العالمية والعربية.

حقق مؤشر EGX100 متساوى الأوزان المركز الخامس عالميًا بنسبة ارتفاع قدرها ٨.٦٪، فى حبن جاء مؤشر EGX70 متساوى الأوزان فى المركز السادس بارتفاع قدره ٨.٣٪، أما المؤشر الرئيسى EGX30 فجاء فى المركز التاسع محققًا ارتفاعًا قدره ٦.١٪.. كما تفوق أداء هذه المؤشرات على أداء كافة مؤشرات أسواق المال العربية.

يشار إلى البورصة المصرية برئاسة أحمد الشيخ شهدت مؤخرًا إطلاق مؤشر الشريعة EGX33 Shariah Index، يضم المؤشر ٣٣ شركة تمثل ١6 قطاعًا.

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أحمد الشيخ رئيس البورصة