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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

ثقافة وفن

أحمد فهمي: تصوير "عصابة الماكس" كان صعبًا ومعظم مشاهده خارجي

أحمد فهمي
أحمد فهمي

قال النجم أحمد فهمي، أن فيلم "عصابة الماكس" كان صعبًا، لافتًا إلى أن معظم مشاهد العمل كانت تصوير خارجي وليس لوكيشن ثابت.

وأكد "فهمي"، في تصريحات خاصة لـ بوابة الوفد، أن الفنان محمد أسامة (أوس أوس) كان مشاغبًا خلال فترة التصوير، مضيفًا إلى أنه كان يقوم بتعطيل التصوير من خلال اخفاء بعض الأشياء الخاصة بالمشاهد.

قصة فيلم عصابة الماكس

 

الفيلم تدور أحداثه في إطار من الأكشن والكوميديا حول "الماكس" الذي اعتاد على القيام بعمليات السرقة والتهريب وحده دون أي مساعدة، ويتورط في عملية كبيرة تحتاج أن يستعين بمجموعة تساعده في تنفيذها، ولكنه يكتشف أن من اختارهم يورطونه في مشاكل أكبر تهدد نجاح العملية.

أبطال فيلم عصابة الماكس


فيلم عصابة الماكس بطولة أحمد فهمى، لبلبة، روبي، أوس أوس، حاتم صلاح، محمد لطفى وأحمد فهيم، مصطفى بسيط وعدد من ضيوف الشرف منهم أحمد السقا وهشام ماجد، والفيلم من تأليف أمجد الشرقاوي وفادي أبو السعود، والفيلم من إخراج حسام سليمان في أولى تجاربه الإخراجية، وإنتاج هشام عبد الخالق.
 

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