أحمد فهمي: عصابة الماكس فيلم إيقاعه سريع وأحمد السقا يهتم بأعمالي

قال الفنان أحمد فهمي، إن فيلم "عصابة الماكس"، يناقش فكرة العائلة،لافتًا إلى أنه من أكثر الأعمال المحببه لقلبه.



وأكد النجم أحمد فهمي، في تصريحات خاصة لـ "بوابة الوفد"، أن عصابة الماكس فيلم إيقاعه سريع وبه عدد كبير من النجوم، مضيفًا إلى أن قصة العمل نالت إعجابه كثيرًا عند عرضها عليه.



وعن ظهور النجم أحمد السقا ضيف شرف في الفيلم، قال : "عصابة الماكس يعتبر فيلمه وهو يحرص دائمًا على الإهتمام بأعمالي ويسعد بنجاحي، كما أنه السبب وراء وجودي في الوسط ولكن ظهوره في هذا العمل مختلف".

قصة فيلم عصابة الماكس

الفيلم تدور أحداثه في إطار من الأكشن والكوميديا حول "الماكس" الذي اعتاد على القيام بعمليات السرقة والتهريب وحده دون أي مساعدة، ويتورط في عملية كبيرة تحتاج أن يستعين بمجموعة تساعده في تنفيذها، ولكنه يكتشف أن من اختارهم يورطونه في مشاكل أكبر تهدد نجاح العملية.

أبطال فيلم عصابة الماكس



فيلم عصابة الماكس بطولة أحمد فهمى، لبلبة، روبي، أوس أوس، حاتم صلاح، محمد لطفى وأحمد فهيم، مصطفى بسيط وعدد من ضيوف الشرف منهم أحمد السقا وهشام ماجد، والفيلم من تأليف أمجد الشرقاوي وفادي أبو السعود، والفيلم من إخراج حسام سليمان في أولى تجاربه الإخراجية، وإنتاج هشام عبد الخالق.

