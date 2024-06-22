TikTok: عرضنا على الحكومة الأمريكية "مفتاح الإيقاف"

قالت TikTok إنها عرضت على الحكومة الأمريكية سلطة إغلاق المنصة في محاولة لمعالجة حماية بيانات المشرعين ومخاوف الأمن القومي.

وكشفت عن عرض "kill Switch"، الذي قدمته في عام 2022، حيث بدأت معركتها القانونية ضد التشريع الذي سيحظر التطبيق في أمريكا ما لم تبيعه الشركة الأم الصينية ByteDance.

تم تقديم القانون بسبب مخاوف من أن TikTok قد تشارك بيانات المستخدم الأمريكية مع الحكومة الصينية، وهو ما نفته هي و ByteDance دائمًا.

تحث TikTok و ByteDance المحاكم على إلغاء التشريع.

وقالوا في مذكرتهم القانونية: "يعد هذا القانون خروجًا جذريًا عن تقليد هذا البلد المتمثل في دعم الإنترنت المفتوح، ويشكل سابقة خطيرة تسمح للفروع السياسية باستهداف منصة خطاب غير مرغوب فيها وإجبارها على البيع أو الإغلاق".

وزعموا أيضًا أن الحكومة الأمريكية رفضت المشاركة في أي محادثات تسوية جادة بعد عام 2022، وأشاروا إلى عرض "مفتاح الإيقاف" كدليل على المدى الذي كانوا على استعداد للذهاب إليه.

وتقول TikTok إن الآلية كانت ستسمح للحكومة "بالسلطة الصريحة لتعليق المنصة في الولايات المتحدة وفقًا لتقدير الحكومة الأمريكية وحدها" إذا لم تتبع قواعد معينة.

كانت مسودة "اتفاقية الأمن القومي"، التي اقترحتها TikTok في أغسطس 2022، ستشهد اضطرار الشركة إلى اتباع قواعد مثل التمويل المناسب لوحدات حماية البيانات الخاصة بها والتأكد من عدم وصول ByteDance إلى بيانات المستخدمين الأمريكيين.

وزعمت أنه كان من الممكن أن تقوم الحكومة بتفعيل "مفتاح الإيقاف" إذا خرقت هذا الاتفاق.

وفي رسالة - نشرتها صحيفة واشنطن بوست لأول مرة - موجهة إلى وزارة العدل الأمريكية، زعم محامي TikTok أن الحكومة "أوقفت أي مفاوضات موضوعية" بعد اقتراح القواعد الجديدة.

وتقول الرسالة، المؤرخة في 1 أبريل 2024، إن الحكومة الأمريكية تجاهلت طلبات الاجتماع لإجراء مزيد من المفاوضات.

وتزعم أيضًا أن الحكومة لم تستجب لدعوة TikTok "لزيارة وتفقد مركز الشفافية المخصص لها في ماريلاند".

ستعقد محكمة الاستئناف الأمريكية لمقاطعة كولومبيا مرافعات شفهية بشأن الدعاوى القضائية المرفوعة من قبل TikTok وByteDance، إلى جانب مستخدمي TikTok، في سبتمبر.

يمنح التشريع الذي وقعه الرئيس جو بايدن في أبريل، ByteDance حتى يناير من العام المقبل لتجريد أصول TikTok الأمريكية أو مواجهة الحظر.

وقد نشأ هذا بسبب مخاوف من إمكانية نقل البيانات الخاصة بمستخدمي المنصة الأمريكيين البالغ عددهم 170 مليونًا إلى الحكومة الصينية.

وتنفي TikTok أنها تشارك بيانات المستخدمين الأجانب مع الصين ووصفت التشريع بأنه "حظر غير دستوري" وإهانة لحق الولايات المتحدة في حرية التعبير.

وتصر على أن البيانات الأمريكية لا تغادر البلاد، وتشرف عليها شركة أوراكل الأمريكية، في صفقة تسمى مشروع تكساس.

ومع ذلك، وجد تحقيق أجرته صحيفة وول ستريت جورنال في يناير 2024 أن بعض البيانات لا تزال تتم مشاركتها بين TikTok في الولايات المتحدة وByteDance في الصين.

وفي مايو، قال مسؤول حكومي أمريكي لصحيفة "واشنطن بوست" إن "الحل الذي اقترحته الأطراف في ذلك الوقت لن يكون كافياً لمعالجة المخاطر الجسيمة التي تهدد الأمن القومي".

وأضافوا: "بينما كنا نتواصل باستمرار مع الشركة بشأن مخاوفنا وحلولنا المحتملة، أصبح من الواضح أن سحب الاستثمارات من ملكيتها الأجنبية كان ولا يزال ضرورياً.