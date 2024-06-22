صور.. المركز الثقافي الإسلامي بالنمسا يقيم احتفالا بمناسبة نهاية العام الدراسي

أقام المركز الثقافي الإسلامي بمدينة جراتس النمساوية اليوم، حفلا كبيرا بمقر المركز، وذلك بمناسبة انتهاء العام الدراسي بالنمسا واحتفالا بعيد الأضحى المبارك.

وقال المهندس مهدي ماكتش، رئيس مجلس إدارة المركز الثقافي الإسلامي بمدينة جراتس النمساوية، إن المسلمين في النمسا بوجه عام وفي مدينة جراتس بوجه خاص يعدون أحد مكونات المجتمع النمساوي.

وأضاف رئيس المركز الثقافي الإسلامي، أننا نحرص كل عام على الاحتفال بأبنائنا المسلمين في نهاية العام الدراسي، وذلك تشجيعا لهم وتأكيدا على أننا نتابع عن كثب أبناء الجالية الإسلامية في مدينة جراتس ونقوم بتشجيعهم للاستمرار في التفوق الذي يحققونه بالمدارس والجامعات النمساوية.

وتوجه ماكتش بالشكر للهيئة الدينية الإسلامية التقوى متمثلة في نائب الرئيس بهجت العبيدى الذي حرص على الحضور والمشاركة في الحفل وتشجيع التلاميذ المسلمين، كما توجه بالشكر للمراكز الإسلامية في مقاطعات النمسا المختلفة لحرصهم على التواصل والتعاون في ترسيخ المفاهيم الإسلامية الوسطية.

ومن جانبه قال بهجت العبيدي، الكاتب المصري المقيم بالنمسا وكيل الهيئة الدينية الإسلامية التقوى، والذي توجه بكلمة في الحفل شاكرا فيها المركز الثقافي الإسلامي بمدينة جراتس النمساوية، مهنئا التلاميذ بانتهاء العام الدراسي أن المركز الثقافي الإسلامي أقام اليوم عرسا إسلاميا ثقافيا تعليميا.

وأكد العبيدي على أن المشاركة في هذا الحفل جاءت تقديرا للدور الحيوي الذي يقوم به المركز الثقافي الإسلامي بجراتس من ناحية وتحفيزا لأبنائنا المسلمين من ناحية أخرى.

وذكر العبيدي أن هناك نجاحات كبيرة تحققها الأجيال الجديدة من أبناء الجالية الإسلامية بالنمسا هذا الذي يستدعي العمل على الحفاظ على هذه الأجيال بترسيخ المفاهيم الإسلامية السمحة في نفوسهم، هذا الذي يقع على عاتق المؤسسات الدينية الوسطية وعلى رأسها مؤسسة الأزهر الشريف التي تحظى باحترام هائل في دول العالم المختلفة وفي مقدمتها دولة النمسا.

وفي رسالة هامة قال الدكتور حسن موسى، رئيس الهيئة الدينية الإسلامية "التقوى"، إننا فخورون بأبنائنا تلاميذ المدارس المسلمين بالنمسا والذين يحققون نتائج طيبة ويعكسون صورة جيدة عن المسلمين بالنمسا، كما أنهم يقدمون صورة طيبة عن الإسلام.

وأضاف موسى أن المركز الثقافي الإسلامي بمدينة جراتس النمساوية هو أحد أهم الجمعيات التي تفخر الهيئة الدينية الإسلامية التقوى بانتسابه إليها.