انتشار الآفات والحشرات بسبب ارتفاع درجات الحرارة

حذّر الدكتور محمد على فهيم، رئيس مركز معلومات تغير المناخ بوزارة الزراعة، من زيادة تعداد بعض الآفات المرتبطة بالحرارة مثل الحشرات القشرية والبق الدقيقي والعنكبوت الأحمر وباقي الحشرات حرشفية الاجنحة مثل دودة الحشد ودودة ورق القطن وديدان الثمار ولابد أن يكون فيه مراقبة ورصد مستمر للزراعات.

وقال فهيم إن فصل الصيف وارتفاع درجات الحرارة يؤثر على بعض المحاصيل مثل ضعف فى تحجيم الثمار (المانجو - البلح – الزيتون – التين – الرمان - البرتقال والليمون – أحيانا لوز القطن).

كما حذر أيضا رئيس مركز معلومات تغير المناخ، من زيادة فى حدة الامراض المحبة للرطوبة الحرة مثل البياض الزغبي والتبقعات على كثير من المحاصيل (بياض زغبي على الريحان والخيار – التبقع الزاوي والانثراكنوز على القطن الخ) والذي يحتاج إلى برامج الرش المناسبة.

وأضاف إن ما نعيشه الآن هو نتيجة التغيرات المناخية في مصر، متابعا: التغيرات المناخية تسببت في وجود خلل في الفصول المناخية والطقس.

وأشار إلى أن الشمس أصبحت عمودية على مصر، مع بداية فصل الصيف، محذرا من التعرض لأشعة الشمس خلال الفترة الحالية، منوها بأن الاحتكاك المباشر مع أشعة الشمس خلال فترة الظهيرة خلال الفترة الحالية خطير للغاية.

وشدد رئيس مركز معلومات تغير المناخ بوزارة الزراعة على ضرورة ارتداء ملابس بيضاء وغطاء رأس خلال الفترة الحالية، متابعا: من الصعب أن تتعرض دول الشرق الأوسط إلى حرائق الغابات.

حالة الطقس في مصر

من جانبها قالت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “صباح الخير يا مصر”، المذاع عبر فضائية “الأولى المصرية”: إن قيم درجات الحرارة تسجل أعلى من معدلاتها الطبيعية بحوالي من درجة لدرجتين في معظم محافظات الجمهورية، وخاصة الشمالية منها؛ نتيجة تأثر البلاد بامتداد منخفض الهند الموسمي والذي يصاحبه كتل هوائية شديدة الحرارة.

وتابعت أن هذه الكتل تحمل بخار ماء والذي يعمل على زيادة نسب الرطوبة بشكل ملحوظ، حيث تسجل العظمى على القاهرة الكبرى 38 درجة مئوية، موضحة أنه بسبب المنخفض والرطوبة يتم الشعور بها 40 درجة مئوية.