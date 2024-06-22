استمرار توافد المصطافين على شواطئ جمصة

الزوار يفضلون البحر نهارا والتنزه ليلا..

واصل الزوار الإقبال على مصيف جمصة في بداية الأسبوع، بسبب حرارة الأجواء في كافة محافظات الجمهورية ، حيث شهد مصيف " الغلابة " إقبالا كثيفا من المصطافين، سواء من محافظة الدقهلية أو العديد من المحافظات المجاورة وسط انخفاض نسبي في أسعار تأجير الشقق مقارنة بفترة عيد الأضحى المبارك .

التنزه ليلا

وانتشر المصطافون، الذين توافدوا على المصيف للإستمتاع بمياه البحر، إضافة إلى التنزه على الكورنيش، بينما يفضل الكثيرون التنزه ليلا في وسط المصيف وارتياد الكافيهات التي تنتشر بكثرة في أنحاء مصيف جمصة .

انتشار المنقذين

كما انتشر عدد كبير من المنقذين على طول الشاطىء لمتابعة المصطافين ، في الوقت الذي لم يتم تسجيل أية حالة غرق في المصيف .

وقال مصطفى السيد، أحد المصطافين إن جمصة هي المصيف المناسب له ولعائلته حيث يقضون يوما واحدا كل أسبوع ولكونه من أبناء محافظة الدقهلية فيسهل عليهم التوجه للمصيف كل أسبوع .

مصيف مفضل

بينما أضاف يسري شوقي من مدينة طنطا بمحافظة الغربية، إن مصيف جمصه من المصايف المفضلة وأنه جاء منذ أول يوم في عيد الأضحى مع أسرته وحتى الآن للتنزه وسط حالة من المرح والسعادة .

مصيف هادىء

وأشار عبد الحميد الحاج، إلى أنه يأتي إلى مصيف جمصه من محافظة القاهرة ، حيث يعتبر مصيف جمصة من أنسب المصايف بالنسبة للأسعار، مضيفًا بأنه يقضي كل عام أسبوع للإستمتاع بالمصيف الهادىء الذي ينقصه بعض الخدمات حتى يكون مصيفا مثاليا .

وقالت منى السيد إنها تأتي إلى مصيف جمصه مع والديها واخوتها لقضاء وقت ممتع خاصة ان تكلفة مصيف جمصه اقل بكثير مقارنة بالمصايف الاخرى وانهم اعتادوا كل عام أن ياتوا الى المصيف.

يذكر بأن إدارة شاطئ جمصه والأجهزة التنفيذية قد رفعت حالة الاستعداد للدرجة القصوى، حيث انتشر عدد كبير من المنقذين على طول ساحل جمصه، وكثفت إدارة الشاطئ من حملات المرور والتوعية للمصطافين بضرورة الالتزام بالقواعد وتعليمات المنقذين

وتستمر جهود إدارة المصايف بالمدينة، في توفير أفضل الخدمات للمصطافين، حيث يجري رفع جميع المخلفات والقمامة من خلال الحملات اليومية المكثفة بناء على تعليمات رئيس مجلس المدينة.

استمتاع المصطافين بمصيف جمصة