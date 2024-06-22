رئيس معهد البحوث الفلكية: "قمر الفراولة" يزين السماء لمدة 3 أيام

كشف الدكتور طه رابح، رئيس معهد البحوث الفلكية والجيوفيزيقية، عن تفاصيل رؤية قمر الفراولة الذهبي في السماء ليلة أمس، مشددًا على أن هذا القمر يأتي بالتزامن مع بداية فصل الصيف الفلكي، ويأتي بعد يوم واحد من الإنقلاب الصيفي، ويكون القمر في أدنى نقطة بالنسبة للأرض وتكون الشمس في أبعد نقطة بالجهة المقابلة له.

لماذا يظهر هذا القمر باللون الأحمر

وأوضح «رابح»، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «صباح الخير يا مصر»، المُذاع عبر شاشة «القناة الأولى»، من تقديم الإعلاميين محمد عبده وبسنت الحسيني، أن هذا القمر يظهر بهذا الشكل وبهذا اللون الأحمر؛ لان أشعة الشمس عندما تمر بالغلاف الجوي وتنعكس على القمر ويحدث تشتت نتيجة الغبار الموجود بالغلاف الجوي ويمتص منه اللون الأزرق ويصل لنا اللون الأصغر.

قمر الفراولة يستمر في السماء لمدة 3 ليالي

وأشار إلى أن «قمر الفراولة» يستمر في السماء لمدة 3 ليالي، موضحًا أن لون القمر يختلف من مكان لأخر حسب وضع الكرة الأرضية وحسب مواسم الصيف والشتاء بالنسبة لأجزاء من الكرة الأرضية، منوهًا بأن هذا القمر تم تسميته بالفراولة مجازًا ويكون لونه أصفر أو برتقالي.

وتابع: «تشتت أشعة الضوء عبر الغلاف الجوي هو الذي يعطي الألوان المختلفة للقمر في الليل».

ما هو قمر الفراولة؟

على الرغم من أن الاسم يستحضر رؤى القمر الأحمر أو الوردي، إلا أن قمر الفراولة أبسط من ذلك. يعرّف تقويم المزارع القديم قمر الفراولة ببساطة بأنه اكتمال القمر الذي يحدث في يونيو. إذا كان هناك بدران في شهر يونيو، فهو يشير إلى القمر الثاني. رسميًا، هو البدر الأخير في الربيع أو أول بدر في الصيف.

الاسم له جذور أمريكية أصلية. تشير القبائل في شمال شرق الولايات المتحدة، بما في ذلك قبائل ألغونكوين وأوجيبوي وداكوتا ولاكوتا، إلى القمر باسم قمر الفراولة لأنه يظهر في نفس الوقت تقريبًا الذي تنضج فيه الفراولة وتكون جاهزة للقطف.

وتشمل الأسماء الأخرى القمر المزهر، وقمر الذرة الأخضر، والقمر الهوير، بينما تشير القبائل في شمال غرب المحيط الهادئ إليه باسم قمر الولادة، أو القمر الوضعي، أو القمر الفقس، حيث تولد العديد من صغار الحيوانات في هذا الوقت تقريبًا من كل عام.

متى يمكنني رؤية قمر الفراولة هذا العام؟

تم تحديد اكتمال القمر رسميًا مساء يوم 22 يونيو. ومع ذلك، سيحتوي يوم 21 يونيو على حدب شمعي بنسبة سطوع 100٪، والذي سيبدو تمامًا مثل البدر. يتميز يوم 20 يونيو بحدب شمعي بنسبة سطوع 97٪ للقمر المكتمل، بينما سيكون يوم 23 يونيو حدبًا متضائلًا بنسبة سطوع 97٪ للقمر المكتمل.

ما يعنيه كل ذلك هو أن القمر إما سيكون بدرا أو سيبدو بدرا خلال الأيام الأربعة القادمة. ومع ذلك، سيقدم يومي 21 و22 يونيو أفضل التجارب، حيث سيكون القمر في اكتماله بنسبة 100٪ خلال هاتين الأمسيتين.

ضع علامة على التقويمات الخاصة بك للأحداث القمرية الأخرى

سيكون قمر الفراولة مثيرًا للاهتمام هذا العام، ولكن هناك بعض الأحداث القمرية الكبيرة الأخرى التي ستحدث في الأشهر المقبلة. وفقًا لـ Astropixels، من المقرر أن لا نشاهد قمرًا واحدًا، بل أربعة أقمار عملاقة في عام 2024. سيحدث ذلك في 19 أغسطس، و18 سبتمبر، و17 أكتوبر، و15 نوفمبر. ويشير القمر العملاق إلى القمر الأقرب فعليًا إلى الأرض من المتوسط. القمر العملاق في 18 سبتمبر هو أيضًا قمر الحصاد، مما يجعله قمر الحصاد الفائق.

احفظ تاريخ 18 سبتمبر، قمر الحصاد الفائق، على وجه الخصوص. وفي اليوم الذي يسبق اكتمال القمر، سيكون هناك أيضًا خسوف جزئي للقمر. وسيكون هذا الخسوف القمري الأخير حتى مارس 2025.