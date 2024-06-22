يورو 2024: أرقام واحصائيات مباراة فرنسا وهولندا

اسدل الستار مساء الجمعة على واحدة من أهم مباريات الدور الاول لبطولة يورو ٢٠٢٤ بين فرنسا و هولندا التي اقيمت على ملعب لييبزيج ضمن مواجهات الجولة الثالثة للبطولة وهي المباراة التي خرجت بنتيجة التعادل السلبي بين المنتخبين الكبيرين لتظل قمة المجموعة حائرة بين المنتخبين حتى نهاية الجولة الثالثة .

نتيجة المباراة السلبية هي اول مباراة تخرج بنتيجة التعادل السلبي في بطولة يورو ٢٠٢٤ طما انها اول مباراة من خمسين مباراة أقيمت في بطولة اليورو تنتهي بلا أهداف منذ مباراة انجلترا واسكتلندا في الدور الأول لبطولة يورو ٢٠٢٠ .

ارقام

بخلاف الخسارة بركلات الترجيح فأن منتخب هولندا خسر مباراة واحدة من اخر ١٨ مباراة لعبها في البطولات الكبرى ( كأس العالم و كأس أوربا) حيث فاز في ١٢ مباراة وتعادل في أربعة مباريات وخسر مباراة امام منتخب جمهورية التشيك بهدفين مقابل لاشىء في بطولة يورو ٢٠٢٠ .

منتخب فرنسا فشل في التسجيل خلال مباراته امام هولندا رغم وجود ١٦ محاولة تهديفية على مرمى المنتخب الهولندي وهو الرقم الأكبر لهم دون تسجيل منذ المباراة النهائية لبطولة يورو ٢٠١٦ والتي فشل المنتخب الفرنسي في التسحيل فيها رغم وجود ١٨ محاولة على المرمى البرتغالي .

التعادل بين فرنسا وهولندا في بطولة يورو ٢٠٢٤ هو التعادل الخامس بين المنتخبين في تاريخ لقاءاتهما حيث حقق منتخب فرنسا ١٥ فوزا ومنتخب هولندا ١١ فوزا من أصل ٣١ مباراة بين المنتخبين الكبيرين.

الفرنسي انطوان جريزمان شارك مع منتخب بلاده في المباراة رقم ١١ على التوالي في بطولة كأس أوربا ولا يسبقه في الاعبين المتواجدين حاليا سوى البرتغالي كريستيانو رونالدو ١٨ مباراة والالماني توني كروس ١٣ مباراة .

منتخب هولندا حقق رقما قياسات سلبيا في هذه المباراة حيث حقق اقل نسبة استحواذ له في تاريخ المسابقة منذ بدء تسجيل الاحصائيات عام ١٩٨٠ حيث حقق نسبة استحواذ على الكرة ٣٧ % .

فشل منتخب فرنسا في تحقيق اي فوز في اي مباراة لم يشارك فيها كيليان مبابي من البداية او لم يشارك فيها على الإطلاق منذ يونيو ٢٠٢٢ حيث لعب منتخب فرنسا بدون كيليان مبابي سبعة مباريات لم يذق فيها طعم الفوز .

الفرنسي انطوان جريزمان نجح في الوصول إلى مباراته رقم ٣٢ مع منتخب فرنسا في البطولات الكبرى ( كأس العالم و كأس أوربا) وهو رقم قياسي يتشارك فيه مع النجم الفرنسي ليليان تورام الذي كان ينفرد بالرقم القياسي من قبل .