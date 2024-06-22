هدوء بمحيط لجان الثانوية العامة.. و6912 طالب يؤدون امتحان اللغة العربية بالأقصر

تشهد لجان الثانوية العامة بمحافظة الأقصر هدوء في اليوم الأول من انطلاق الامتحانات المضافة للمجموع، حيث يؤدي 6912 طالب وطالبة امتحان مادة اللغة العربية.

وشهدت بعض اللجان انتظار أولياء الأمور أمام اللجان لحين انتهاء وقت الامتحان وخروج الطلاب للإطمئنان على أبنائهم وسط تأمين مشدد للجان.



يشار إلى أن عدد الطلاب المقرر أن يؤدوا امتحانات الثانوية العامة هذا العام بمحافظة الأقصر يبلغ 6912 طالبا وطالبة، بينهم 5154 طالبا وطالبة بشعبة علمي علوم ، و389 شعبة علمي رياضة، و1369 طالبا وطالبة بشعبة الأدبي.