زراعة الشرائح الإلكترونية في دماغ الإنسان خيال أم حقيقة (شاهد)

كشف محمد عسكر، خبير تكنولوجي، واستشاري أمن المعلومات، تفاصيل زرع الشرائح بالدماغ وفوائدها على الإنسان، موضحا أن هناك تطور في الذكاء الاصطناعي وطبيعة عمل العقل البشري بدأت ظهور بعض الأفكار.

كيفية ربط عقل ومخ الإنسان بالآلة الذكية

وتابع خلال لقائه مع الإعلاميتين رشا مجدي، ونهاد سمير، مقدمتا برنامج صباح البلد، المذاع على قناة "صدى البلد" أن هناك أفكار عن كيفية ربط عقل ومخ الإنسان بالآلة الذكية مثل الهاتف أو جهاز الكمبيوتر.

وأردف أن العقل البشري يتحكم في الأعضاء الحيوية في جسم الإنسان، ويبلغ من الوزن كيلو و300 جرام، وذلك عن طريق نقل إشارات كهربائية من خلال الخلايا العصبية في الجسم.

الشرائح التي يتم تركيبها في عقل الإنسان يتم التحكم فيها عن بعد

وأضاف أن الشرائح التي يتم تركيبها في عقل الإنسان يتم التحكم فيها عن بعد، وهناك أنواع متعددة لها ولكل منها فوائد، وحيث منها يعزز القدرات الدماغية لبعض الأمراض المزمنة.

ولفت خبير تكنولوجي، واستشاري أمن المعلومات، إلى أن الشريحة يتم زراعتها في أماكن معينة بالدماغ لالتقاط الإشارات العصبية المسئولة عن الطريقة التي يتحكم فيها الإنسان في أطرافه.

جدير بالذكر أن الدكتور أحمد التميمي أستاذ جراحة الدماغ، علق على شخص مصاب بالشلل يلعب الشطرنج بعد زراعة شريحة دماغية، قائلًا إن الخبر مثير للاهتمام في الأوساط الإعلامية، وهذه سابقة في هذا النوع من زراعة الشرائح أو الصفائح الإلكترونية بدماغ الإنسان البشري.

وأضاف "التميمي" خلال تصريحاته ببرنامج "صباح جديد" المذاع على قناة القاهرة الإخبارية، أنه يجب أن نحصل على مزيد من المعلومات حول ذلك، لأن الخبر تم إعلانه فقط من رجل الأعمال إيلون ماسك، فلا بد أن يخرج من الجهة العلمية والعلماء المعنيين والفنيين.

وأوضح أستاذ جراحة الدماغ، أنه من حيث المبدأ فهو خبر دون شك مثير للاهتمام، وبداية نور في طريق طويل للحصول على فوائد بشرية ذات أهمية، لافتًا إلى أنه من المبكر الحديث عن أهمية الشريحة للمصابين بالشلل، حيث إن الشريحة الإلكترونية مع أي مجموعة من الخلايا سوف تنشط وتؤثر الوصلات العصبية في داخل الدماغ المعقد.