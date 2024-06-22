ملامح مرهقة وقفازات.. مورجان فريمان يثير قلق الجماهير| فيديو يكشف المستور

انتشر مقطع فيديو للنجم العالمي مورجان فريمان تسبب في حالة من الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي وقلق جماهيره على صحته، إذ ظهر في مهرجان ونت كارلو التليفزيوني بشكل غير معتاد.

مورجان فريمان

ملامح التعب تقلق جمهور مورجان فريمان

تداول رواد السوشيال ميديا وبالأخص موقع "إكس" تويتر سابقًا، فيديو جديد لـ مورجان فريمان، يظهر فيه ملامح الإرهاق والتعب على النجم العالمي ، والأمر الذي جعل الجماهير يتوقعون تدهورت حالته الصحية بسبب تقدمه في العمر.

ظهر مورجان فريمان أثناء حضوره مهرجان مونتي كارلو التليفزيوني، إذ سافر فريمان إلى موناكو لاستلام جائزة Crystal Nymph خلال حفل الافتتاح، وذلك تكريمًا لمسيرته الكبيرة في هوليوود.

وسرعان ما أثار مورجان حالة من قلق متابعيه، خاصة بعد ارتدائه قفاز وتبين أن النجم تعرض لحادث عام 2008 أدى إلى كسر في ذراعه وكتفه، مما أثر على حركته، حيث عانى الممثل من تلف الأعصاب.

وقد واجه الفنان العالمي خلال الفترة الأخيرة، تحديات صحية من بينها إصابته السابقة بعدوى معدية أدت إلى تغيبه عن عرض مسلسله في لندن الصيف الماضي.

🔥🚨DEVELOPING: Morgan Freeman fans have been ‘seriously worried’ about his health after he attended the Monte Carlo TV Festival. The 87-year-old actor was seen in good spirits despite his appearance. pic.twitter.com/cn7DhgcJTK — Dom Lucre | Breaker of Narratives (@dom_lucre) June 20, 2024

رواد مواقع التواصل الاجتماعي يعلقون على شكل مورجان فريمان

تفاعل الجماهير مع مفطع فيديو مورجان فريمان، وعلق الجمهور على الأمر وسط تساؤلات عن حالته الصحية والتي جاءت كالأتي، " الرجل يبلغ من العمر 87 عامًا ويبدو رائعًا بالنسبة لعمره"، " يبدو مورغان فريمان في حالة جيدة جدًا بالنسبة لشخص يبلغ من العمر 87 عامًا ويرتدي قفازًا بسبب تلف الأعصاب الذي تعرض له في حادث عام 2008"، "ماذا حدث ليده"، "لاحظت وجود القفاز في يده اليسرى وأنه يتحرك بشكل غير طبيعي واتضح أنه تعرض لحادث سيارة منذ بعض الوقت وانتهى به الأمر بإصابة بعض تلف الأعصاب مما جعله غير قادر على استخدام يده اليسرى"، " إنه كبير في السن ما الذي يدعو للقلق".

مورجان فريمان

أعمال مورجان فريمان

اشتهر النجم مورجان فريمان بأدواره المميزة في أفلام الخيال العلمي، وخاصة مشاركته في فيلم Transcendence، والذي تدور أحداثه حول التكنولوجيا، وحاز الفيلم إعجابا واسعا بين الجمهور، وحصل العمل على استحسان النقاد.

كما ترشح العمل لعدد كبير من جوائز الأوسكار، وحصل العمل على أعلى تقييم في تاريخ الأفلام.