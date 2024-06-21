لقاء سويدان تتعرض لأزمة صحية مفاجئة

تعرضت منذ قليل الفنانة لقاء سويدان لوعكة صحية مفاجئة وتم نقلها لأحد المستشفيات، وأوصي الأطباء بعمل بعض الفحوصات الطبية اللازمة للاستقرار علي تشخيص إحالتها.

الوصفة السحرية

وعرض للفنانة لقاء سويدان مسلسل “الوصفة السحرية” يوم السبت الماضي 8 يونيو الساعة 8 مساء على قناة dmc ومنصة watch it حيث يعد أول أعمال الأوف سيزون على قنوات المتحدة.

وتجسد لقاء سويدان خلال أحداث المسلسل شخصية سيدة متحررة في التفكير والشكل والملابس، لاسيما وأنها عاشت معظم حياتها خارج مصر، وهى أم لطفلة وفى نفس الوقت أخت الفنان إسلام جمال، وتعيش في المجمع السكنى الذى تدور فيه أحداث العمل ويتواجد فيه معظم الشخصيات، وتحدث العديد من المواقف بيهم في إطار إجتماعى لايت.

قصة المسلسل

تدور أحداثه في دراما اجتماعية مثيرة حول المشكلات الزوجية؛ فبعد زواج دينا من مالك يقع بين يديها كتاب "الوصفة السحرية لزواج ناجح" الذي يلفت نظرها؛ فتفتحه لتجد عنوان "سنة أولى زواج"، فتظل تقرأ في سطوره بنهم ولا يمكنها التوقف، لأنها تكتشف أن معظم ما فيه يعكس الواقع، فتتخذ دينا على أثره قرارات قد تقلب حياتها وحياة المحيطين بها.

أبطال المسلسل

المسلسل يضم في قائمة أبطاله كلاً من: شيري عادل، إسلام جمال، هيدي كرم، عمر الشناوي، بسمة داود، لقاء سويدان، رانيا منصور، كارولين عزمي، محمد أبو داود، هالة فاخر، سلوى عثمان، سلوى محمد علي، وعماد رشاد، والعمل تأليف ورشة مصنع الحكايات لمؤسسها هاني سرحان، وإشراف على الكتابة دعاء عبد الوهاب، وفكرة: مي سعيد، وسيناريو وحوار منة فوزى وإيرين يوسف ومي سعيد، وإخراج خيرى سالم.

وفجرت الفنانة لقاء سويدان مفاجأة بنشر فيديو من خلال حسابها الرسمي على موقع إنستجرام، وهى ترتدي فستان زفاف وتضع اللمسات الأخيرة لاستعدادات الزفاف ما جعل الجميع يتساءل عن حقيقة الأمر وهل ستتزوج ام جلسة تصوير.

وأبدت الفنانة لقاء سويدان سعادتها بعرض مسرحية "سيد درويش" بالمركز الأكاديمي للثقافة والفنون "سيد درويش"، لمدة عدة أيام ضمن الاحتفال بمئويته.

وأكدت لقاء سويدان أن العروض كانت كاملة العدد، وتفاعل الجمهور معها دليل على النجاح.

قصة المسرحية

العرض يتناول السير الذاتية لفنان الشعب سيد درويش، وتدور أحداثه حول المحطات المهمة فى حياته ومواقفه الوطنية، وكذلك إسهاماته الفنية التى أثرى بها الفن، وأهم المتغيرات التى أدخلها إلى عالم الطرب، حيث أحدث سيد درويش نقلة نوعية للموسيقي العربية وعبر عن فئات كثيرة من المجتمع وكذلك مشاكل الطبقات المهمشة.

أبطال المسرحية

يذكر أن مسرحية "سيد درويش" إخراج أشرف عزب وبطولة، لقاء سويدان، ميدو عادل، رشا سامى، شريف عبد الوهاب، سيد جبر، محمد عنتر، ماهر عبيد، يوسف عبيد، سعيد ‏البارودى، محمد الشربينى، سمير الجوكر، هالة الصباح، عاطف سعيد، عماد عبد المجيد، سامي عوض الله، جمال ترك، أشرف عبد ‏العزيز، غاده كامل، دعاء الخولى، مجدي عبد العزيز، إسماعيل شعراوى، إمام محمد، فاروق الجندى، ربيع الشاهد، مازن تركى، من تأليف السيد إبراهيم، ديكور محمد عبد الرازق، ملابس نجلاء الفقى، توزيع موسيقى حمادة الحسينى، استعراضات وفيق كمال، إضاءة أبو بكر الشريف، مادة فيلمية ضياء داوود، مخرج منفذ وليد سعد، طارق دياب.

وحرصت الفنانة لقاء سويدان علي طمأنة جمهورها علي حالتها الصحية وذلك بعد خضوعها لعملية جراحية، مؤخرًا أثارت قلق جمهورها.

حيث كتبت لقاء سويدان عبر حسابها على فيس بوك قائلة: "الشكر يارب علي جميع قدرك، ممتنة جدا لكل اللي اتصل او بعت رسالة يطمئن عليا".

‎وأضافت لقاء سويدان قائلة: “انا الحمدلله خرجت من المستشفى، عملية كانت صغيرة وكبرت دعواتكم”.