عثرت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الدقهلية على جثة شخص متعفنة، داخل منزل بحي شرق المنصورة بمحافظة الدقهلية،وتوالت النيابة التحقيق .

العثور على جثة متعفنة داخل منزل بالدقهلية

وكانت البداية عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الدقهلية بلاغًا من الأهالي، يفيد بالعثور على جثة شخص داخل منزل.

وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية وتبين وجود جثة شخص يدعى حسام، ح، 55 سنة، متوفى منذ 3 أيام داخل منزل أمام جامع الفتح، وتم نقل الجثة لمشرحة المستشفى تحت تصرف جهات التحقيق.

وتم تحرير المحضر بالواقعة، واتخاذ الإجراءات القانونية، وأخطرت الجهات المختصة لمباشرة التحقيقات.

السيطرة علي حريق في عقار بالشيخ زايد

كما سيطرت قوات الحماية المدنية بالجيزة ، على حريق اندلع داخل شقة سكنية بعقار مكون من 5 طوابق في منطقة الشيخ زايد بمحافظة الجيزة، دون وقوع أي إصابات أو خسائر في الأرواح.

وكانت البداية بتلقي الأجهزة الأمنية بمحافظة الجيزة إخطارا يفيد بنشوب حريق داخل عقار مكون 5 طوابق في منطقة الشيخ زايد، وعلى الفور تم الدفع بعدد من سيارات الإطفاء إلى مكان البلاغ، وفرض كردون أمني لمنع امتداد الحريق إلى الأماكن المجاورة، وتمت السيطرة عليه.

ونتج عن الحريق احتراق بعض محتويات الشقة، وتحرر المحضر بالواقعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، وأخطرت الجهات المختصة لمباشرة التحقيقات

التصريح بدفن جثة شخص صدمه قطار في قليوب

كما أمرت جهات التحقيق بمحافظة القليوبية بالتصريح بدفن جثة شخص صدمه قطار في قليوب، عقب ورود تقرير الصفة التشريحية، كما أمرت جهات التحقيق بتحريات المباحث الجنائية حول الواقعة وملابستها، والاستعلام عن هويته.

وتلقى اللواء نبيل سليم مدير أمن القليوبية، واللواء محمد السيد مدير إدارة البحث الجنائي إخطارا من المقدم محمود علام رئيس مباحث مركز قليوب، أفاد فيه بورود بلاغ من شرطة النجدة يفيد بمصرع شخص صدمه قطار في اتجاه مدينة بنها أسفل كوبري الدائري بمدينة قليوب.

وانتقلت على الفور الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية وتبين من المعاينة الأولية أنها جثة مجهولة، وتم نقلها إلى مستشفى قليوب التخصصى لإتخاذ اللازم، وكلفت إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن القليوبية بالتحري عن الواقعة وظروفها وملابساتها وتحرر المحضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.