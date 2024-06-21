بمناسبة اليوم العالمي لليوجا.. الهند تنظم احتفالية بمشاركة الشباب والرياضة بالقاهرة

أناب وزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحي، مدير عام النشاط الطلابي بالوزارة، لحضور احتفالات الجمهورية الهندية باليوم العالمي لليوجا في دورته العاشرة، وبمشاركة الاتحاد المصري للرياضة للجميع.

حضر الحفل، أجيت جوبتيه سفير الهند بجمهورية مصر العربية، الدكتور عماد البناني رئيس الاتحاد المصري والعربي نائب رئيس الاتحاد الدولي للرياضة للجميع.

و على هامش الاحتفالية، قامت السفارة الهندية بتقديم الدروع مع وزارة الشباب و الرياضة، والاتحاد المصرى العام للرياضة للجميع، ومحافظة القاهرة.

وبلغ عدد اعضاء الرياضة للجميع المشاركين حوالي ٢٥٠ مشارك من أندية الترسانة والزمالك والنصر وحلوان العام والمعادي و اليخت والمقاولون العرب و هيلوليدو ومركز شباب حلوان الجديدة.

يعتبر اليوم العالمى اليوجا يوماً عالمياً حيث أعلنت الامم المتحدة يوم ٢١ يونيه من كل عام يوماً عالمياً لليوجا، كما أنها تُعد أحد الرياضات البدنية المرتبطة بالعلوم الانسانية بالغة الدقة.





