الداخلية تطارد تجار الأسلحة بالأقاليم

كثفت أجهزة وزارة الداخلية بمختلف مديريات الأمن على مستوى الجمهورية الحملات الأمنية على مدن ومراكز المحافظات؛ لمواجهة أعمال البلطجة وضبط الخارجين على القانون وحائزى الأسلحة النارية والبيضاء وتجار المواد المخدرة وإحكام السيطرة الأمنية وحماية المواطنين.

وأسفرت جهودها خلال24 ساعة عن تحقيق النتائج الإيجابية التالية:- فى مجال ضبط قضايا الأسلحة النارية والبيضاء:ضبط (36قطعةسلاح نارى بحوزة 36متهم).. وذلك على النحو التالى :(4) بنادق آلية. (5) بنادق خرطوش. (26) فرد محلى.طبنجة.(99) طلقة مختلفة الأعيرة.(5) خزينة متنوعة.(176) قطعة سلاح أبيض .

وفي واقعة أخرى مكنت الأجهزة الأمنية من ضبط عنصرين إجراميين بالإسكندرية وبحوزتهما كمية من المواد المخدرة، تقدر قيمة المضبوطات بـ 1,5مليون جنيه.

أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية ومديرية أمن الإسكندرية قيام (عنصريين إجراميين"لهما معلومات جنائية") بالاتجار فى المواد المخدرة وترويجها، متخذين من دائرة قسم شرطة أول العامرية مسرحاً لمزاولة نشاطهما الإجرامى.

عقب تقنين الإجراءات تم ضبطهما بدائرة القسم وبحوزتهما (كمية من مخدر الحشيش وزنت 17,500 كيلو جرام – كمية من مخدر الهيروين وزنت 1 كيلو جرام).

وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بـ (1,5 مليون جنيه تقريباً), وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

ويأتي ذلك إدراكاً من وزارة الداخلية بأهمية مواصلة اليقظة الأمنية والتصدى الحاسم وتوجيه الضربات الاستباقية لمتجرى المواد المخدرة.

وفي سياق منفصل قام الطب الشرعي في الإسكندرية، بسحب عينات من دم سائق السيارة النقل المتسبب في دهس مشجعتي الأهلي أمام ستاد برج العرب، لتحليلها وبيان تعاطيه المخدرات من عدمه، ووصل المتهم إلى مصلحة الطب الشرعي، حيث تم سحب العينات اللازمة منه؛ تمهيدا لإجراء التحاليل اللازمة وبيان مدى تعاطيه المخدرات.

كانت نيابة العامرية ثان، قد أمرت أمس بحبس المتهم 4 أيام على ذمة التحقيقات لاتهامه فى التسبب فى صدم مشجعتين من جماهير النادى الأهلى عقب المباراة التى جمعت الأهلى والاتحاد السكندرى مساء الثلاثاء الماضي، مما أدى إلى وفاتهم، وطلب تحريات المباحث حول الواقعة.

البداية كانت عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية بلاغًا من إدارة شرطة النجدة، يفيد بوقوع حادث دهس لفتاتين من مشجعى النادى الأهلى أثناء عبورهما الطريق أمام استاد برج العرب.

وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية بقسم شرطة العامرية ثان إلى محل البلاغ.

وتبين من الفحص دهس سيارة سيارة نقل جامبو، يقودها "ف. ع. ح." لكل من نورهان ناصر عبد المقصود، 20 سنة، ونرجس صلاح حسن، 20 سنة، أثناء عبورهما الطريق عقب المباراة المشار إليها.. وجرى نقلهما إلى مستشفى العامرية العام لاتخاذ الإجراءات اللازمة.

كان قسم شرطة العامرية ثان، تمكن من القاء القبض على السائق، وعرضه على النيابة لمباشرة التحقيقات اللازمة فى الواقعة.