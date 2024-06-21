ارتفاع عدد قتلى فيضانات في إقليم صيني إلى 38

قال التلفزيون المركزي الصيني إن عدد قتلى فيضانات وانهيارات طينية ناجمة عن أمطار غزيرة في إقليم قوانغدونغ بجنوب الصين ارتفع اليوم الجمعة من تسعة إلى 38 قتيلا.

وذكرت وكالة أنباء شينخوا الصينية الرسمية، نقلاً عن السلطات المحلية في إقليم هيبي، أن الفيضانات والانهيارات الأرضية تسببت في تدمير أكثر من 52 ألف منزل، وألحقت أضرارًا بنحو 155 ألف منزل آخرين.

وأدت الأمطار الغزيرة إلى دمار أكثر من 700 ألف هكتار من المحاصيل الزراعية، مما تسبب في خسائر تقدر بنحو 16 مليار يوان (4.‏2 مليار دولار). كما تم إجلاء 310 آلاف شخص.

وأوضحت شينخوا، أن حكومة إقليم هيبي خصصت 105 ملايين يوان مساعدات طارئة لأعمال الإغاثة.

وفي بكين، عقد نائب رئيس مجلس الدولة، وانغ يانغ، اجتماعًا أمس، حث فيه جميع السلطات على تعزيز تدابير مكافحة الفيضانات.