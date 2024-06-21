إزالة الإشغالات والتعديات بالعاشر من رمضان خلال عطلة عيد الأضحى

وجه المهندس علاء عبداللاه مصطفى، رئيس جهاز تنمية مدينة العاشر من رمضان، بضرورة التصدي لأي تعدي بأنحاء المدينة، وإتخاذ الإجراءات القانونية ضد من يخالف القانون، خاصة خلال العطلات وفترة إجازة عيد الأضحى المبارك.

جهاز تنمية مدينة العاشر من رمضان

وتابع رئيس جهاز تنمية مدينة العاشر من رمضان، أعمال الحملات اليومية الموجهة من إدارات: «الاشغالات والتعديات والأمن» بالتعاون مع شرطة المرافق، لرصد جميع المخالفات والتعديات.

وأوضح رئيس جهاز العاشر من رمضان، إنه تم إزالة الشدة الخشبية للقطعة رقم 30 قطاع «c» بالحى 12 أبنى بيتك، وذلك لشروع فى زيادة النسب البنائية بالقطعة، وتم التحفظ على الأدوات المستخدمة فى المخالفة، وتحرير محاضر للمخالفين.

وأزالت الحملة للقطعة رقم 136 بالمجاورة 73 بالحى التاسع وذلك لشروع فى زيادة البناء بالردود لفتح محلات مخالفة بالقطعة، وتم التحفظ على الأدوات المستخدمة فى المخالفة، وتم تحرير محاضر للمخالفين، وازالة جميع الاشغالات، وذلك حفاظا على المظهر الحضارى للمدينة.

وشدد رئيس الجهاز على ضرورة استمرار الحملات والمتابعة الدورية على مدار الساعة، للحفاظ على المظهر الحضاري للمدينة، وعدم السماح بالتعدي على حقوق المواطنين في الأرصفة والطرق العامة.

وواصل أهالي الشرقية، الاحتفال بعيد الأضحى المبارك، اليوم الجمعة، حيث شهدت حديقة الحيوان بالزقازيق، إقبالا من الزائرين للإستمتاع بمشاهدة الحيوانات المختلفة وإدخال الفرح والسرور على أبنائهم، مع تطبيق الإجراءات الأمنية والوقائية، حفاظًا على صحة وسلامة الزائرين والعاملين بالحديقة.

وقال المهندس أيمن لطفي، مدير عام حديقة الحيوان بالزقازيق، في تصريحات خاصة لـ «الوفد» إن حديقة الحيوان بالزقازيق استقبلت خلال أول أيام عيد الأضحى 2024 نحو 1200 زائر من مختلف المراكز والمدن، و3000 في ثاني أيام العيد، و2000 زائر في ثالث أيام العيد، و1800 في رابع أيام العيد، و1000 زائر في خامس أيام العيد،

ليصل إجمالي زوار الحديقة حتى الآن لـ 9000 زائر، وذلك للإستمتاع بمشاهدة الحيوانات المختلفة، والفقرات الاستعراضية والألعاب الترفيهية، وسط تكثيف أعمال النظافة والتأمين بالتنسيق مع الجهات المعنية، وذلك في إطار حرص الإدارة والعاملين على تهيئة الأجواء المناسبة حتي تظهر الحديقة في أبهي صورها أمام روادها.

وأضاف مدير عام الحديقة لـ«الوفد» أن مواعيد العمل تبدأ من الساعة 8 صباحًا، وحتى الساعة 6 مساءً طوال أيام العيد، لافتا أنه تم رفع درجة الإستعداد القصوي تزامنا مع حلول عيد الاضحى المبارك، مع تواجد جميع العاملين والموظفين بالحديقة ومنع الأجازات والراحات خلال تلك الفترة.

ولفت مدير عام حديقة الحيوان بالزقازيق، إلى أنه تم رفع درجة الإستعداد القصوي تزامنا مع حلول عيد الاضحى المبارك، مع تواجد جميع العاملين والموظفين بالحديقة، ومنع الأجازات والراحات خلال تلك الفترة.