ماذا حدث داخل مول شهير.. فحص فيديوهات مشاجرة إمام عاشور في اقتحام المول

تفحص أجهزة الأمن بالجيزة فيديوهات خناقة اللاعب إمام عاشور، في واقعة اعتدائه على فرد أمن داخل مول شهير بالشيخ زايد دون أسباب واضحة ومعلنة من اللاعب، وذلك لتحديد الأشخاص المشاركين في اقتحام المول بعد انتهاء مواعيد العمل الرسمية به والتسبب فى حالة من الفوضى بداخله.

ماذا حدث داخل المول



وكان قسم الشيخ زايد تلقى بلاغا من مشرف أمن داخل مول شهير يتهم فيه لاعب النادي الأهلي ومنتخب مصر إمام عاشور، بالاعتداء عليه بالضرب بعد اقتحامه هو وآخرون المول بعد انتهاء مواعيد العمل الرسمية والتسبب فى حالة من الصخب والضجيج.

وفى نفس السياق، تم إحالة بلاغ المجنى عليه إلى النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية ضد المتهمين المشاركين فى الاعتداء بالضرب المبرح على فرد الأمن المبلغ، وعلى رأسهم إمام عاشور.

من جهة أخرى، حرر فرد أمن محضرا بقسم الشرطة يتهم فيه إمام عاشور لاعب النادي الأهلي بالتعدي عليه بالضرب داخل مول شهير بالجيزة.

ويجري رجال الأمن عمليات تفريغ كاميرات المراقبة ومحاورة شهود العيان للوقوف على ملابسات الواقعة بعد تعرض فرد أمن للتعدي على يد لاعب الأهلي إمام عاشور وآخرين داخل مول شهير بالجيزة.



القبض على تاجر مخدرات بـ 10ملايين جنيه في المرج

ضبطت الأجهزة الامنية بوزارة الداخلية، من ضبط عنصر إجرامى لحيازته كمية كبيرة من الأقراص المخدرة والمؤثرة، بقصد الإتجار بالقاهرة.

وأكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية قيام عنصر إجرامى له معلومات جنائية، بممارسة نشاط إجرامى تخصص فى الإتجار بالأقراص المخدرة والمؤثرة مُتخذًا من دائرة قسم شرطة المرج مسرحًا لمزاولة نشاطه الإجرامى

عقب تقنين الإجراءات تم ضبطه، وبحوزته 371،500 ألف قرص مخدر ومؤثر وسيارتين، وتقدر القيمة المالية للأقراص المخدرة بأكثر من 10 ملايين جنيه، تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

يأتي ذلك إستمرارًا للنجاحات الأمنية المتوالية التى حققتها أجهزة وزارة الداخلية فى مواجهة الجريمة بشتى صورها والتصدى الحاسم وتوجيه الضربات الإستباقية لمتجرى المواد والأقراص المخدرة لما تمثله من خطورة تلقى بظلالها على المجتمع وحفاظًا على النشء من الوقوع فى براثن الإدمان.

إصابة 5 أشخاص في حادث انقلاب سيارة ملاكي بالطريق الصحراوي بالبحيرة

وفي واقعة أخرى، تعرض 5 أشخاص للإصابة بكدمات وسحجات متفرقة في أنحاء الجسم، اليوم الجمعة، جراء وقوع حادث انقلاب سيارة ملاكي بالطريق الصحراوي القاهرة الإسكندرية، وتم نقل المصابين إلى مستشفى غرب النوبارية المركزي لتلقي العلاج، وحرر محضر بالواقعة.

