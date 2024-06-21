ضبطت الأجهزة الامنية بوزارة الداخلية، عنصراً إجرامياً لحيازته كمية كبيرة من الأقراص المخدرة والمؤثرة، بقصد الإتجار بالقاهرة.



القبض على تاجر مخدرات بـ 10ملايين جنيه في المرج



وأكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية قيام عنصر إجرامى له معلومات جنائية، بممارسة نشاط إجرامى تخصص فى الإتجار بالأقراص المخدرة والمؤثرة مُتخذًا من دائرة قسم شرطة المرج مسرحًا لمزاولة نشاطه الإجرامى

عقب تقنين الإجراءات تم ضبطه، وبحوزته 371،500 ألف قرص مخدر ومؤثر وسيارتين، وتقدر القيمة المالية للأقراص المخدرة بأكثر من 10 ملايين جنيه، تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

يأتي ذلك إستمرارًا للنجاحات الأمنية المتوالية التى حققتها أجهزة وزارة الداخلية فى مواجهة الجريمة بشتى صورها والتصدى الحاسم وتوجيه الضربات الإستباقية لمتجرى المواد والأقراص المخدرة لما تمثله من خطورة تلقى بظلالها على المجتمع وحفاظًا على النشء من الوقوع فى براثن الإدمان.

إصابة 5 أشخاص في حادث انقلاب سيارة ملاكي بالطريق الصحراوي بالبحيرة

وفي واقعة أخري ، تعرض 5 أشخاص للإصابة بكدمات وسحجات متفرقة في أنحاء الجسم، اليوم الجمعة، جراء وقوع حادث انقلاب سيارة ملاكي بالطريق الصحراوي القاهرة الإسكندرية، وتم نقل المصابين إلى مستشفى غرب النوبارية المركزي لتلقي العلاج، وحرر محضر بالواقعة.

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن البحيرة، إخطارًا من مأمور مركز شرطة غرب النوبارية، يفيد وقوع حادث انقلاب سيارة ملاكي بالطريق الصحراوي القاهرة الإسكندرية، أسفل كوبري الكيلو 71، إتجاه القاهرة، مما نتج عنه إصابة 5 أشخاص بإصابات متفرقة في أنحاء الجسم.

وخلف الحادث عن إصابة كلا من ش.ا، 43 عاما، القاهرة، كدمات وسحجات متفرقة بالجسم، ا.م، 18 عاما، القاهرة، كدمات وسحجات متفرقه بالجسم، س.م، 13 عاما، كدمات وسحجات متفرقة بالجسم، س.م، 13 عاما، القاهرة، كدمات وسحجات متفرقه بالجسم، م.م، 21 عاما، القاهرة، كدمات وسحجات متفرقة بالجسم.

تم نقل المصابين من خلال عدد من سيارات الإسعاف إلى مستشفى غرب النوبارية المركزي لتلقي العلاج، وجار عمل الإسعافات الأولية والفحوصات الطبية اللازمة للمصابين، وحرر محضر بالواقعة وتولت جهات التحقيق التي باشرت التحقيقات في الحادث للوقوف على أسبابه وملابساته.

أمرت جهات التحقيق بالقليوبية بتجديد حبس زوجة أب لقتلها نجل زوجها خنقا15يوما علي ذمة التحقيقات ، على ذمة التحقيقات، كما أمرت جهات التحقيق بانتداب الطب الشرعي لتشريح جثة المتوفى والتصريح بالدفن عقب ذلك وطلبت تحريات المباحث حول الواقعة وملابستها وسؤال أهليته.

خنقته بإيشارب ..قرار جديد في واقعة قتل طفل علي يد زوجة والده بالقناطر

تلقى اللواء محمد السيد مدير المباحث الجنائية بالقليوبية، إخطارا من مأمور مركز شرطة القناطر الخيرية يفيد بورود إشارة من مستشفى القناطر العام بحضور أب ومعه نجله جثة هامدة، وبالكشف الطبي والفحص تبين وجود آثار خنق حول رقبة الطفل، وتم حجزه بمشرحة المستشفى.

وكشفت التحريات بقيادة الرائد محمود إسماعيل رئيس مباحث مركز شرطة القناطر الخيرية مصرع طفل خنقا لا يتخطى من العمر 7 سنوات، كما تبين

قيام زوجة والد المجني عليه بخنقه حتى لفظ أنفاسه الأخيرة بين يديها.

وعقب تقنين الإجراءات بقيادة النقيب كمال إبراهيم محرم والنقيب مكسيموس ماجد والنقيب عمرو بدر معاوني رئيس المباحث تم ضبط المتهمة، وتم تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق وأمرت بحبس المتهمة 4 أيام على ذمة التحقيقات والتصريح بدفن جثة الطفل عقب انتهاء أعمال الصفة التشريحية بمعرفة الطب الشرعي.

