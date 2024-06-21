تعرض 5 أشخاص للإصابة بكدمات وسحجات متفرقة في أنحاء الجسم، اليوم الجمعة، جراء وقوع حادث انقلاب سيارة ملاكي بالطريق الصحراوي القاهرة الإسكندرية، وتم نقل المصابين إلى مستشفى غرب النوبارية المركزي لتلقي العلاج، وحرر محضر بالواقعة.

إصابة 5 أشخاص في حادث انقلاب سيارة ملاكي بالطريق الصحراوي بالبحيرة



تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن البحيرة، إخطارًا من مأمور مركز شرطة غرب النوبارية، يفيد وقوع حادث انقلاب سيارة ملاكي بالطريق الصحراوي القاهرة الإسكندرية، أسفل كوبري الكيلو 71، إتجاه القاهرة، مما نتج عنه إصابة 5 أشخاص بإصابات متفرقة في أنحاء الجسم.

وخلف الحادث عن إصابة كلا من ش.ا، 43 عاما، القاهرة، كدمات وسحجات متفرقة بالجسم، ا.م، 18 عاما، القاهرة، كدمات وسحجات متفرقه بالجسم، س.م، 13 عاما، كدمات وسحجات متفرقة بالجسم، س.م، 13 عاما، القاهرة، كدمات وسحجات متفرقه بالجسم، م.م، 21 عاما، القاهرة، كدمات وسحجات متفرقة بالجسم.

تم نقل المصابين من خلال عدد من سيارات الإسعاف إلى مستشفى غرب النوبارية المركزي لتلقي العلاج، وجار عمل الإسعافات الأولية والفحوصات الطبية اللازمة للمصابين، وحرر محضر بالواقعة وتولت جهات التحقيق التي باشرت التحقيقات في الحادث للوقوف على أسبابه وملابساته.

أمرت جهات التحقيق بالقليوبية بتجديد حبس زوجة أب لقتلها نجل زوجها خنقا15يوما علي ذمة التحقيقات ، على ذمة التحقيقات، كما أمرت جهات التحقيق بانتداب الطب الشرعي لتشريح جثة المتوفى والتصريح بالدفن عقب ذلك وطلبت تحريات المباحث حول الواقعة وملابستها وسؤال أهليته.

خنقته بإيشارب ..قرار جديد في واقعة قتل طفل علي يد زوجة والده بالقناطر

تلقى اللواء محمد السيد مدير المباحث الجنائية بالقليوبية، إخطارا من مأمور مركز شرطة القناطر الخيرية يفيد بورود إشارة من مستشفى القناطر العام بحضور أب ومعه نجله جثة هامدة، وبالكشف الطبي والفحص تبين وجود آثار خنق حول رقبة الطفل، وتم حجزه بمشرحة المستشفى.

وكشفت التحريات بقيادة الرائد محمود إسماعيل رئيس مباحث مركز شرطة القناطر الخيرية مصرع طفل خنقا لا يتخطى من العمر 7 سنوات، كما تبين

قيام زوجة والد المجني عليه بخنقه حتى لفظ أنفاسه الأخيرة بين يديها.

وعقب تقنين الإجراءات بقيادة النقيب كمال إبراهيم محرم والنقيب مكسيموس ماجد والنقيب عمرو بدر معاوني رئيس المباحث تم ضبط المتهمة، وتم تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق وأمرت بحبس المتهمة 4 أيام على ذمة التحقيقات والتصريح بدفن جثة الطفل عقب انتهاء أعمال الصفة التشريحية بمعرفة الطب الشرعي.

