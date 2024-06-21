ماس كهربائي.. حريق يلتهم محتويات عيادة طبية بالبلينا

شهد مركز البلينا جنوب محافظة سوهاج إندلاع حريق في عيادة طبية حاصة بشقة بالطابق الثاني بأحد العقارات بدائرة المركز دون حدوث إصابات بشرية أسفر عن إحتراق بعض الأجهزة الطبية وتمكنت قوات الحماية المدنية من السيطرة على الحريق وإخماده قبل أن يمتد لباقي شقق العمارة السكنية وأخطرت النيابة العامة للتحقيق .

تلقى اللواء محمد عبد المنعم شرباش مساعد وزير الداخلية لأمن سوهاج إخطارًا من نائبه للجنوب يفيد تلقي مركز شرطة البلينا بلاغًا بنشوب حريق في عيادة بدائرة المركز .

إنتقل مأمور وضباط وحدة مباحث المركز وقوات الحماية المدنية لمكان الواقعة وبالفحص تبين نشوب حريق في شقة بالطابق الثاني بأحد العقارات [ عيادة طبية مرخصة خالية من المرضى أو الأطفال ] خاصة بالدكتور "محمد . ا . ا . ر" 38 سنة طبيب يقيم دائرة المركز وتم الدفع بسيارة إطفاء وتم السيطرة على الحريق وإخماده دون حدوث إصابات أو وفيات .

وبسؤال المذكور سلفاً قرر بمضمون ما سبق وأضاف بأن سبب الحريق ماس كهربائي بأحد الأجهزة بحجرة الكشف ولم يتهم أحداً بالتسبب فـي ذلك ، ونفي الشبهة الجنائية وأن التلفيات عبارة عن إحتراق بعض الأجهزة الطبية بالعيادة، تم إخطار الأدلة الجنائية للمعاينة الفنية وتحرر عن ذلك المحضر اللازم وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات .

وفي سياق آخر شهد مركز دار السلام جنوب شرق محافظة سوهاج إندلاع حريق في حوش مشيد بالطوب الأبيض ومسقوف بالعروق الخشبية وأفلاق النخيل بسبب ماس كهربائي من التوصيلات العشوائية وامتدت النيران لمنزل مجاور نتج عنه احتراق محتويات المنزل دون حدوث إصابات بشرية وتمكنت قوات الحماية المدنية من السيطرة على الحريق وإخماده قبل أن يمتد للمنازل المجاورة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق .

تلقى اللواء محمد عبد المنعم شرباش مساعد وزير الداخلية لأمن سوهاج إخطارًا من غرفة عمليات النجدة يفيد تلقي مركز شرطة دار السلام بلاغا بنشوب حريق بحوش بدائرة المركز .

إنتقل مأمور وضباط وحدة مباحث المركز وقوات الحماية المدنية لمحل الواقعة وبالفحص تبين نشوب حريق بحوش مشيد بالطوب الأبيض ومسقوف بالعروق الخشبيه وأفلاق النخيل ملك "فاروق . ف . ا . ق" 57 سنة عامل يقيم بذات الناحية وأمتد الحريق لمنزل ملاصق مشيد بذات المكونات ملك "فرنسا . ت . م" 72 سنة ربة منزل تقيم بذات الناحية وتم الدفع بسيارتي إطفاء والسيطرة علي الحريق وإخماده دون حدوث إصابات بشرية وبسؤال المذكورين قررا بمضمون ما تقدم وأضافا بأن سبب الحريق ماس كهربائي من توصيلات عشوائية بالحوش ونفيا الشبهة الجنائية وأن التلفيات عبارة عن إحتراق محتويات المنزل، تم إخطار الأدلة الجنائية للمعاينة الفنية، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم وأخطرت النيابة العامة لتتولى التحقيقات .