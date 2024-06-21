بعد عيد الأضحى .. انخفاض كبير فى أسعار اللحوم البلدى و المستورد

أعلنت شعبة القصابين عن انخفاض سعر كيلو اللحمة البلدي بقيمة 40 جنيهًا، ليصل سعره اليوم الجمعة 21 يونيو 2024 في المحال التجارية 300 جنيه للكيلو، ليسجل تراجعاً بمقدار 30 جنيهًا.

يعزى هذا التراجع إلى وفرة اللحوم الحمراء من ذبح الأضاحي خلال موسم عيد الأضحى، مما أدى إلى تقليل الطلب من السلاسل التجارية.





وفقاً لشعبة القصابين، كانت هناك وفرة في اللحوم الحمراء نتيجة ذبح الأضاحي، مما أدى إلى تراجع الأسعار خصوصاً في الأسواق التجارية ومحلات الجزارة، حيث بدأ عدد كبير من هذه المحال بالإغلاق بعد انتهاء موسم الأضاحي، وفقاً لتصريحات مدحت حلمي، عضو رئيس شعبة القصابين في بيانات صحفية .

بالنسبة لسعر اللحم الكندوز، فقد سجل متوسط سعر كيلو اللحم الكندوز 340 جنيهًا في الأسواق. وتراوح متوسط سعر كيلو اللحم الكندوز الصغير حوالي 300 جنيه، بينما بلغ متوسط سعر كيلو اللحم الكبير حوالي 290 جنيه.

أما سعر اللحم البتلو، فقد سجل متوسطه 370 جنيها للكيلو، بينما بلغ متوسط سعر اللحم البتلو بعظم حوالي 350 جنيها في الأسواق.

أما سعر اللحم الضأن، فقد سجل متوسطه 390 جنيه للكيلو، وبلغ متوسط سعر اللحم الضأن بعظم حوالي 370 جنيها للمستهلك.

أما سعر كيلو كباب الحلة، فتراوح بين 300 و320 جنيها، بينما تراوحت أسعار الكبدة الكندوز بين 320 و360 جنيها للكيلو.

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