طقس حار.. معلومات عن منخفض الهند الموسمي

كشف خبراء الارصاد الجوية عن ارتفاع فى درجات الحرارة بداية من طقس السبت، بواقع درجة أو اثنين، بسبب تأثر البلاد بـ منخفض الهند الموسمي.

يؤثر منخفض الهند الموسمي يعتبر الكتلة الرئيسية التي تأثر على حالة الطقس خلال فصل الصيف، حيث أن منخفض الهند الموسمي يعد «منخفضًا عملاقًا» يؤثر على جزء كبير من العالم العربي، محملًا بكتل هوائية شديدة الحرارة تمر على صحراء شبه الجزيرة العربية ثم البحر المتوسط، وتتوجه بعد ذلك إلى الأراضي المصرية ويكون مشبعًا بنسب الرطوبة.

ومنخفض الهند الموسمي هو منخفض حراري ضخم.

ويؤثر منخفض الهند الموسمي على 3 قارات هى آسيا وأفريقيا وأوروبا.

موعد بداية منخفض الهند الموسمي



يبدأ منخفض الهند الموسمي في التشكل على الأراضي الهندية بداية من شهر أبريل من كل عام، ثم يتعاظم تأثيره في شهر يونيو ويوليو، ويسيطر على مساحة شاسعة من شبه الجزيرة العربية ويصل إلى بلاد الشام وتركيا ومصر.

موعد انتهاء المنخفض



يبدأ انخفاض تأثير منخفض الهند الموسمي بداية من شهر سبتمبر، وينتهي تماما في أكتوبر.

تأثير منخفض الهند الموسمي



يلعب منخفض الهند الموسمي دورًا في جذب الرياح الموسمية الاستوائية إلى الهند وجنوب شرق آسيا.

يؤدى منخفض الهند الموسمي إلى ارتفاع درجات الحرارة في شبه الجزيرة العربية وبلاد الشام والعراق، لتتجاوز في العراق وغرب إيران الـ50 درجة مئوية أغلب الصيف.

يسبب منخفض الهند الموسمي موجات حارة قوية في مصر.

يسجل منخفض الهند الموسمي قيم ضغط جوي منخفضة قد تصل خلال شهر يوليو إلى أدنى من 995 ملليبار.