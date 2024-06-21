ثقافة الأقصر تنظم عدداً من الفعاليات والأنشطة الفنية

نظم فرع ثقافة الأقصر، عدد من الفعاليات والأنشطة الفنية والثقافية ذات البعد الإنساني والفنى، وفق خطة لنشر الوعى عبر الفن والحوار فى المناطق المختلفة، حيث عقد قصر ثقافة حسن فتحى محاضرة بعنوان "أهمية الثقافة والعمل الثقافي" ألقاها حماده فؤاد موضحا أهمية الثقافة للفرد والمجتمع، ومعنى الثقافة وأهمية العمل الثقافي.

وعقد قصر ثقافة الطارف محاضرة بعنوان" التراحم بين أفراد المجتمع" ألقاها محمد إبراهيم، مشيرا إلى قيمة التراحم بين أفراد المجتمع، وجميع الأديان السماوية تحث اتباعها على التراحم، وحينما يسود التراحم في المجتمع يعم الرخاء والمحبة بين أفراد المجتمع، وعقد القصر محاضرة بعنوان "مشروعات الدولة وأثرها "ألقاها محمد علي متناولاً أهمية المشروعات، وإقامة المشروعات دليل على قوة الدولة، والمشروعات تفتح فرصا كبيرة للعمل وخصوصا الشباب.

وحرص قصر ثقافة الطفل، على تنظيم محاضرة بعنوان "صغر النفس وعلاجه" حاضرتها ايفون إيليا متحدثة عن تعريف صغر النفس وأسبابه، ومظاهر الشعور بصغر النفس، وتأثير صغر النفس وعلاجه، وعقدت مكتبة الرياينة الثقافية محاضرة بعنوان "النظر للمستقبل نافذة التاريخ "ألقاها على حسان موضحا الإستفادة من الوعي بالتاريخ يدفع الاستشراف المستقبل، والتاريخ يرسم للمستقبل، ودور الإنسانية في إدراك قيمة التاريخ يقودها للمستقبل.

وأعد قصر ثقافة الأقصر، أمسية شعرية للشاعر محمود مرعي بعنوان" الزيتون"، وأقام قصر ثقافة الطود عرض مسرح عرائس بعنوان "الأمانة" أداء سميرة أحمد، أعد قصر ثقافة حوض الرمال دوري ثقافي لرواد القصر إدارة طه محمود، نفذت مكتبة الطفل والشباب بالمحاميد بحرى الثقافية ورشة فنون تشكيلية رسم كرة القدم نفذتها عفاف إبراهيم، كما أعدت المكتبة ورشة حكي قصة بعنوان "الأخوات الثلاثة" سردتها عفاف إبراهيم.

وأقامت مكتبة الطفل والشباب بالديمقراط الثقافية ورشة حكي قصة بعنوان" دع القلق وابدأ حياتك" تأليف الدكتور إبراهيم الفقي سردتها وردة حسن، أعدت مكتبة الطفل والشباب بالمحاميد قبلي الثقافية ورشة حكي قصة بعنوان "سارة وبرج الحمام" تأليف عنتر اغا سردها مينا عادل بمشاركة رواد المكتبة، كما أعدت المكتبة ورشة فنون تشكيلية رسم حر نفذتها ولاء جابر، واعد المركز الحضري ورشة أشغال يدوية نفذتها مروة عوض الله، حيث تأتى الفعاليات ضمن الأنشطة التي تنظمها الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة عمرو البسيوني، والمعد برعاية وزارة الثقافة، بإشراف إقليم جنوب الصعيد الثقافي برئاسة عماد فتحى من خلال فرع ثقافة الأقصر برئاسة حسين النوبي.