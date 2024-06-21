ارتفاع درجات الحرارة.. اليوم

تصل في بعض المناطق لـ 45..

تستمر درجات الحرارة اليوم الجمعة الموافق 21 يونيو، في الارتفاع التدريجي على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى بقيم من (2-3) درجة، ويسود اليوم طقس شديد الحرارة نهارًا على أغلب الأنحاء، حار على السواحل الشمالية، ويكون مائل للحرارة ليلًا على أغلب الأنحاء معتدل على السواحل الشمالية.

درجات الحرارة اليوم 21-6-2024

ونرصد درجات الحرارة الصغرى والعظمى المتوقعة في عدد من المدن والمحافظات اليوم:



درجة الحرارة في القاهرة .. 27 و 38

درجة الحرارة في الإسكندرية .. 24 و 32

درجة الحرارة في كفر الشيخ .. 24 و 37

درجة الحرارة في المنصورة .. 24 و 37

درجة الحرارة في الزقازيق .. 25 و 36

درجة الحرارة في طنطا .. 24 و 37

درجة الحرارة في دمياط .. 23 و 32

درجة الحرارة في بورسعيد .. 25 و 33

درجة الحرارة في الاسماعيلية .. 24 و 38

درجة الحرارة في السويس .. 24 و 38

درجة الحرارة في العريش .. 22 و 34

درجة الحرارة في رفح .. 21 و 33

درجة الحرارة في رأس سدر .. 25 و 39

درجة الحرارة في سانت كاترين .. 16 و 35

درجة الحرارة في الطور .. 25 و 35

درجة الحرارة في طابا .. 26 و 37

درجة الحرارة في شرم الشيخ .. 30 و 42

درجة الحرارة في العلمين .. 24 و 31

درجة الحرارة في مطروح .. 23 و 31

درجة الحرارة في السلوم .. 21 و 32

درجة الحرارة في سيوة .. 21 و 39

درجة الحرارة في الغردقة .. 30 و 40

درجة الحرارة في مرسى علم .. 29 و 42

درجة الحرارة في الفيوم .. 28 و 39

درجة الحرارة في بنى سويف .. 25 و 39

درجة الحرارة في المنيا .. 26 و 41

درجة الحرارة في أسيوط .. 26 و 42

درجة الحرارة في سوهاج .. 27 و 43

درجة الحرارة في قنا .. 30 و 44

درجة الحرارة في الأقصر .. 30 و 45

درجة الحرارة في أسوان .. 30 و 47

درجة الحرارة في الوادى الجديد .. 30 و 44

درجة الحرارة في أبو سمبل .. 30 و 45

درجة الحرارة في شلاتين .. 30 و 44

درجة الحرارة في حلايب .. 29 و 39

درجة الحرارة في أبو رماد .. 27 و 40

درجة الحرارة في رأس حدربة .. 28 و 39