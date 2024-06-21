تصل في بعض المناطق لـ 45..
ارتفاع درجات الحرارة.. اليوم
تستمر درجات الحرارة اليوم الجمعة الموافق 21 يونيو، في الارتفاع التدريجي على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى بقيم من (2-3) درجة، ويسود اليوم طقس شديد الحرارة نهارًا على أغلب الأنحاء، حار على السواحل الشمالية، ويكون مائل للحرارة ليلًا على أغلب الأنحاء معتدل على السواحل الشمالية.
درجات الحرارة اليوم 21-6-2024
ونرصد درجات الحرارة الصغرى والعظمى المتوقعة في عدد من المدن والمحافظات اليوم:
درجة الحرارة في القاهرة .. 27 و 38
درجة الحرارة في الإسكندرية .. 24 و 32
درجة الحرارة في كفر الشيخ .. 24 و 37
درجة الحرارة في المنصورة .. 24 و 37
درجة الحرارة في الزقازيق .. 25 و 36
درجة الحرارة في طنطا .. 24 و 37
درجة الحرارة في دمياط .. 23 و 32
درجة الحرارة في بورسعيد .. 25 و 33
درجة الحرارة في الاسماعيلية .. 24 و 38
درجة الحرارة في السويس .. 24 و 38
درجة الحرارة في العريش .. 22 و 34
درجة الحرارة في رفح .. 21 و 33
درجة الحرارة في رأس سدر .. 25 و 39
درجة الحرارة في سانت كاترين .. 16 و 35
درجة الحرارة في الطور .. 25 و 35
درجة الحرارة في طابا .. 26 و 37
درجة الحرارة في شرم الشيخ .. 30 و 42
درجة الحرارة في العلمين .. 24 و 31
درجة الحرارة في مطروح .. 23 و 31
درجة الحرارة في السلوم .. 21 و 32
درجة الحرارة في سيوة .. 21 و 39
درجة الحرارة في الغردقة .. 30 و 40
درجة الحرارة في مرسى علم .. 29 و 42
درجة الحرارة في الفيوم .. 28 و 39
درجة الحرارة في بنى سويف .. 25 و 39
درجة الحرارة في المنيا .. 26 و 41
درجة الحرارة في أسيوط .. 26 و 42
درجة الحرارة في سوهاج .. 27 و 43
درجة الحرارة في قنا .. 30 و 44
درجة الحرارة في الأقصر .. 30 و 45
درجة الحرارة في أسوان .. 30 و 47
درجة الحرارة في الوادى الجديد .. 30 و 44
درجة الحرارة في أبو سمبل .. 30 و 45
درجة الحرارة في شلاتين .. 30 و 44
درجة الحرارة في حلايب .. 29 و 39
درجة الحرارة في أبو رماد .. 27 و 40
درجة الحرارة في رأس حدربة .. 28 و 39