حلمي طولان: اللجان الالكترونية سبب تولي حسام حسن قيادة المنتخب

انتقد حلمي طولان نجم نادي الزمالك السابق، تولي كابتن حسام حسن القيادة الفنية لمنتخب مصر.



أكد طولان في تصريحات تليفزيونية عبر برنامج ملعب الشمس رفقة الاعلامي عبد الناصر زيدان:" حسام حسن أسطورة كلاعب، ولكنه محدود الفكر كمدير فني، و هو أمر لا يعيبه اطلاقًا ، و مش بالضرورة تكون ناجح كلاعب و مدرب.



تابع نجم الزمالك السابق:" المدير الفني لمنتخب مصر لابد ان يمتلك شخصية قوية بجانب الابداع، وهو أمر غير متوفر في حسام حسن.



و اختتم طولان:" اللجان الالكترونية بمواقع التواصل الاجتماعي هي السبب الرئيسي لتواجد حسام على رأس القيادة الفنية لمنتخبنا، لا اتوقع نجاحه و لكن كمصري اتمنى التوفيق له بكل تأكيد".

هزيمة الزمالك التاريخية من الأهلي يتحملها اوتوفيستر والحديث عن المؤامرة أمر مضحك



حمّل كابتن حلمي طولان نجم نادي الزمالك السابق في تصريحات تليفزيونية عبر برنامجه ملعب الشمس مع الاعلامي عبد الناصر زيدان، " اوتوفيستر" المدير الفني السابق للقلعة البيضاء نتيجة 1_ 6 التاريخية في موسم 2002 .

و اكد طولان ان اوتوفيستر مدير فني ذو طابع هجومي بحت، و اختياره لتشكيل هجومي في مباراة القمة كان سببًا في اكتساح الأهلي لغريمه الأذلي.



أضاف طولان:" مباريات القمة دائمًا ما تحتاج لتشكيل متوازن، الثقة المفرطة او الخوف المبالغ فيه دائمًا ما يكون سببًا في الهزيمة.



و اختتم:" واجهت الأهلي خمس مواجهات قبل مباراة 1_6 التاريخية نجحت في تحقيق الانتصار في ثلاثة مباريات، و تعادلت في مناسبتين