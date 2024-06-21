إصابة اثنين في انقلاب سيارة ملاكي بجنوب سيناء

أصيب شخصان مساء اليوم الخميس، في حادث انقلاب سيارة ملاكي، بمدخل وادي غرندل الطريق الجديد بجنوب سيناء.



تلقى اللواء شريف رؤوف مدير أمن جنوب سيناء، بلاغًا من غرفة عمليات النجدة، يفيد وقوع حادث انقلاب واحتراق سيارة ملاكي بمدخل وادي غرندل الطريق الجديد بجنوب سيناء.



وأسفر الحادث عن إصابة كل من:-