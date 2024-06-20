أسباب اضطرابات القلب وكيفية الوقاية منها

تعد اضطرابات ضربات القلب مشكلة شائعة إلى حد ما يواجهها الأشخاص من جميع الأعمار، ومع ذلك، يمكن أن تظهر الانقطاعات بطرق مختلفة، ويشعر بعض الأشخاص بتلاشي أو توقف في عمل القلب، بينما يعاني البعض الآخر، على العكس من ذلك، من هزات سريعة.

عدم انتظام ضربات القلب هو حالة مرضية يتعطل فيها معدل ضربات القلب وإيقاع وتسلسل انقباضات القلب، ويعتبر معدل ضربات القلب الطبيعي بين 60 و 80 نبضة في الدقيقة، وقالت طبيبة القلب ناتاليا بورودينكو: "من المهم أن تكون الفترات الفاصلة بين النبضات متماثلة تقريبًا".

هناك أسباب كثيرة لعدم انتظام ضربات القلب، وتشمل هذه أمراض القلب والأوعية الدموية وارتفاع ضغط الدم والسكري في كثير من الأحيان، يمكن أن يكون سبب اضطرابات الإيقاع اضطرابات في عمل نظام الغدد الصماء، والأورام المختلفة، والإصابات.

يعد نمط الحياة غير الصحي أيضًا أحد أسباب عدم انتظام ضربات القلب، وكذلك النشاط البدني المفرط.

يمكنك الوقاية من عدم انتظام ضربات القلب باتباع قواعد بسيطة، حاول أن تعيش نمط حياة صحي، أو تحسن نظامك الغذائي، أو تقلل من استهلاك الكحول، أو الأفضل من ذلك، التخلي عنه تمامًا.

إن أمكن، قلل من كمية الشاي والقهوة التي تشربها خلال اليوم، ونوّع قائمتك بالأطعمة التي تحتوي على الكثير من المغنيسيوم والبوتاسيوم. القلب "يحب" هذه المعادن كثيراً.

لا تكن كسولًا للقيام بتمرين بدني قصير على الأقل كل يوم والمشي في الهواء الطلق كثيرًا في أي وقت من السنة، ولا تقع في العواطف، حاول الحفاظ على التوازن العاطفي.

السيطرة على السكر والكوليسترول، حاول أن تبقي وزن جسمك طبيعيا. تعتبر السمنة أحد العوامل المسببة لأمراض القلب.

اضطرابات ضربات القلب

اضطراب النظم القلبي هو ضربات قلب غير منتظمة يحدث اضطراب النظم القلبي عندما لا تعمل الإشارات الكهربائية، التي تخبر القلب بالنبض، بطريقة صحيحة وقد ينبض القلب بسرعة كبيرة أو ببطء شديد. أو قد يكون نمط ضربات القلب غير متناسق.

قد يظهر اضطراب النظم القلبي على هيئة خفقان سريع لضربات القلب أو عدم انتظامها أو تسارعها. بعض حالات اضطرابات النظم القلبي غير ضارة وقد يسبب بعضها الآخر الإصابة بأعراض مميتة.

هناك أوقات لا يشكل فيها نبض القلب السريع أو البطيء مشكلة وعلى سبيل المثال، قد ينبض القلب بشكل أسرع مع ممارسة التمارين الرياضية أو يتباطأ أثناء النوم.

قد يتضمن علاج اضطرابات النظم القلبي الأدوية أو الأجهزة مثل أجهزة تنظيم ضربات القلب أو إجراء أو عملية جراحية. وأهداف العلاج هي ضبط ضربات القلب السريعة أو البطيئة أو غير المنتظمة أو التخلص منها. يمكن أن يساعد نمط الحياة المفيد لصحة القلب على وقاية القلب من الضرر الذي يمكن أن يسبب بعض أنواع اضطراب النظم القلبي.