أحمد عبد اللطيف رئيسا للجنة فض النزاعات والمصالحات بـ" بيت العائلة المصرية" بأسيوط

أصدر بيت العائلة المصرية بمحافظة أسيوط قرارا بتعيين أحمد عبد اللطيف، رئيسا للجنة فض النزاعات والمصالحات بـ "بيت العائلة المصرية"، وذلك على مستوى محافظة أسيوط.

من جهته أشاد الشيخ سيد عبد العزيز، الأمين العام لـ "بيت العائلة المصرية" بمحافظة أسيوط بالقرار، مؤكداً أن"عبد اللطيف" يمتلك خبرة واسعة في المصالحات وفض النزاعات على مستوى محافظة أسيوط بمراكزها وقراها ومحافظات الصعيد كافة.

جدير بالزكر أن عبد اللطيف كان رئيسا للجنة المصالحات بـ"بيت العائلة المصرية" بمركز منفلوط على مدار عشر سنوات سابقة، وساعد في القضاء على الخصومات الثأرية وفض النزاعات بين الأهالي في محافظة أسيوط، وحل العديد من المشاكل والصراعات بالتنسيق مع مشايخ وأعيان القبائل العربية من محافظات الجيزه والفيوم والشرقية والبحيرة.

وأعرب أحمد عبد اللطيف عن شكره لهذا القرار، مؤكداً أن سيعمل بكل جهد وأمانة من أجل هذه الثقة التي منحها له قيادات "بيت العائلة المصرية" بأسيوط في تنفيذ العديد من المبادرات القوية في المستقبل للقضاء علي الخصومات الثأرية.

وأضاف عبداللطيف أنه سيسعى لتنظيم المؤتمرات والندوات التي تساعد على التسامح والقبول وكذلك السعي إلى قبول كوادر جديدة أكثر التحاما مع الشارع والمجتمع الأسيوطي في فض النزاعات، بالإضافة إلى عقد دورات تدريبية وورش عمل في وجود شيوخ القبائل العربية من محافظات الجيزة والفيوم والشرقية والبحيرة لتبادل الخبرات ووضع خطة استراتيجية لعمل اللجنة خلال الفترة القادمة.