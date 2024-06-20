عاجل
وزارة الأسرى والمحررين في غزة تكشف أشكال التعذيب داخل سجون الاحتلال القسام تقضي على جنود من المسافة صفر بمخيم الشابورة في رفح
الخميس 20 يونيو 2024
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

عربى وعالمى

القوات الإسرائيلية تعتقل 20 فلسطينيًا من الضفة الغربية

القوات الإسرائيلية
القوات الإسرائيلية

اعتقلت القوات الإسرائيلية، منذ مساء أمس (الأربعاء) إلى اليوم (الخميس)، 20 فلسطينيا على الأقل، من محافظات عدة في الضفة الغربية، بينهم أطفال وأسرى سابقون، بحسب «وكالة الصحافة الألمانية».

 

وزير التعليم الفلسطيني: الاحتلال دمَّر 75% من مباني الجامعات في قطاع غزة

600 ألف طالب وطالبة في غزة يحرمهم العدوان الإسرائيلي من استكمال الدراسة

ووفق وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية (وفا) اليوم، ترتفع بذلك حصيلة الاعتقالات بعد السابع من أكتوبر (تشرين الأول) الماضي إلى أكثر من 9300.

 

وأشارت إلى أن «هذه الحصيلة تشمل مَن جرى اعتقالهم من المنازل، أو عبر الحواجز العسكرية، أو مَن اضطروا إلى تسليم أنفسهم تحت الضغط، أو مَن احتُجزوا رهائن».

 

مسؤول إسرائيلي يحذر من توسع الحرب

علّق الرئيس التنفيذي لشركة "نوغا" لإدارة أنظمة الكهرباء في إسرائيل شاؤول غولدشتاين، الخميس، على التقييمات التي تتوقع حدوث انقطاعات في إمدادات الكهرباء، في حال توسع الحرب.

 

وقال غولدشتاين خلال مشاركته في مؤتمر نظم في مدينة سديروت: "إسرائيل تعتبر جزيرة طاقة وهذه هي مصلحتنا".

 

وأضاف: "عندما توليت منصبي، بدأت التحقيق في التهديد الحقيقي لقطاع الكهرباء الإسرائيلي".

 

وتابع المسؤول: "خلاصة القول هي أنه بعد 72 ساعة من دون كهرباء (في حال توسع الحرب)، من المستحيل العيش هنا".

وشدد على أن بنية بلاده التحتية "في وضع سيئ"، موضحا: "لا نستعد لحرب حقيقية. الشيء الجيد هو أننا استثمرنا الكثير في الدفاع".

 

وفي مايو الماضي، قال وزير الطاقة للإسرائيليين إنه لا داعي للذعر من احتمال انقطاع التيار الكهربائي وتوقف إمدادات الطاقة، لأن "إسرائيل لديها مجموعة واسعة من مصادر توليد الكهرباء".

 

وتخوض إسرائيل حربا في غزة ضد حماس منذ 7 أكتوبر، فيما يستمر التصعيد في الشمال ضد حزب الله.

 

ويحذر خبراء من احتمال توسع الصراع إلى حرب إقليمية أوسع، مع استمرار تبادل الهجمات بين الجيش الإسرائيلي وحزب الله.

مواد متعلقة

مسؤول إسرائيلي يحذر من توسع الحرب: العيش مستحيل بلا كهرباء

الصومال يطلب إبطاء انسحاب قوات حفظ السلام خشية صعود متشددين

صحة غزة: 35 قتيلًا في 24 ساعة

محكمة سويدية تبرئ ضابطا سوريا سابقا من جريمة حرب

الاتحاد الأوروبي يرد على تهديدات زعيم حزب الله اللبناني

الدولار يرتفع لأعلى مستوياته مع تراجع الفرنك والجنيه الإسترليني

معركة بالأيدي بين خفر سواحل صينيين وجنود فلبينيين في عرض البحر.. شاهد

السعودية.. وزارة الحج والعمرة تبدأ استقبال المعتمرين وإصدار تأشيراتهم
الجريدة الورقية