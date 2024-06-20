إعدام طن أغذية فاسدة و613 لتر زيوت بالدقهلية

أعلن وكيل وزارة الصحة والسكان بمحافظة الدقهلية، الدكتور شريف مكين، عن أنه قد تم رفع درجة الاستعداد بجميع الأقسام الوقائية، وجميع منافذ تقديم الخدمة الطبية بالمحافظة خلال أيام عيد الأضحى المبارك، وذلك تحت إشراف الدكتورة عبير عبد الغني، وكيل المديرية للطب الوقائي، والدكتورة لمياء سلامة، مدير عام الطب الوقائي.

وأكد مكين، أنه قد تم تكثيف المرور 205 منشأة لتداول الأغذية، وإعدام 1052 كجم أغذية متنوعة فاسدة، و613 لتر زيوت، وعصائر غير صالحة للاستهلاك الآدمي، لافتًا إلى أن فريق صحة البيئة قام بالمرور على 74 منشأة، والتأكد من استيفائها شروط، ومعايير التشغيل طبقا للمعايير الصحية، إلى جانب 6 حمامات سباحة، ونحو 61 موقعًا لتجميع القمامة.

وفيما يتعلق بأنشطة الرعاية الأساسية أكد "مكين" أنه قد تم المرور على 316 منشأة للرعاية الأساسية خلال العيد، وصرفت منافذ توزيع الألبان المدعمة أكثر من 5894 عبوة للمرحلتين بواقع 3261 عبوة للمرحلة الأولى، وما يزيد على 2633 عبوة للمرحلة الثانية، وتم إصدار 1454 شهادة للمقبلين على الزواج.

وأشار إلى أن خدمة تسجيل المواليد، والوفيات مستمرة خلال أيام الأجازات، كما تم تطعيم 1105 أطفال بالتطعيمات الروتينية.