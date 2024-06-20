حملات تموينية مكثفة على الأسواق والمخابز بمدينة دسوق

أعلنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة دسوق بمحافظة كفر الشيخ أنه في ضوء المتابعة المستمرة والرقابة الصارمة من قبل جهات الدولة، أشرف اللواء جمال نورالدين، محافظ كفر الشيخ، على جهود الوحدة المحلية لمركز ومدينة دسوق برئاسة جمال ساطور، رئيس مركز ومدينة دسوق في تنفيذ حملات تموينية مكثفة على الأسواق والمخابز، بالتعاون الوثيق مع مديرية التموين والتجارة الداخلية بكفر الشيخ، وإدارة تموين دسوق.

وأكد بيان صادر عن مركز ومديرية دسوق أن الحملات التموينية شملت قرى محلة دياى وكنيسة الصرادوسى، وأسفرت عن تحرير 11 محضرًا تموينيًا، توزعت بين 9 تقارير لنقص الوزن، ومحضر لإنتاج خبز غير مطابق للمواصفات القياسية، إضافة إلى محضر توقف عن الإنتاج دون إذن.

وأضاف البيان الصادر عن مركز ومدينة دسوق أن هذه الإجراءات تأتي في إطار التزام محافظة كفر الشيخ بفرض الرقابة على الأسواق لضمان جودة وسلامة السلع المقدمة للمواطنين، وتحقيق الانضباط التمويني، حيث شدد اللواء جمال نور الدين محافظ كفرالشيخ على أهمية توفير السلع الغذائية الأساسية للمواطنين بأسعار معقولة، لا سيما السلع الاستراتيجية مثل السكر، الأرز، الزيت، والدقيق، مع التأكيد على ضرورة الرقابة المستمرة للحفاظ على الأسعار ومنع الاحتكار، كما أكد أهمية دور المواطنين في الإبلاغ عن أي مخالفات تموينية من خلال الخط الساخن 114.