إحالة مدير مستشفى ساقلته وأخميم للتحقيق لتغيبهم عن العمل

أعلنت مديرية الصحة والسكان بمحافظة سوهاج، عن إحالة مدير مستشفى ساقلته المركزى، ومدير مستشفى أخميم المركزى للتحقيق وذلك لتغيبهم عن العمل أثناء بالرغم من تلكيفهم بالعمل أثناء العيد، صرح بذلك الدكتور أحمد محروس وكيل وزارة الصحة.

جاء ذلك عقب قيام الدكتور أحمد عبدالكريم وكيل المديرية تنفيذاً لتوجيهات الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج و تعليمات الدكتور أحمد محروس وكيل وزارة الصحة بمتابعة التأمين الطبي للإحتفالات بعيد الأضحي المبارك والمرور على المستشفيات.

وتفقد الدكتور أحمد عبدالكريم وكيل المديرية سير العمل بمستشفى أخميم المركزي وساقلته المركزي للمرة الثانية خلال الأسبوع الجارى و خلال التفقد لاحظ وكيل المديرية عدم انضباط عدد من المكلفين بالعمل أثناء فترة الإجازات وعلي الفور وبتعليمات من وكيل وزارة الصحة تم إحالة مديري المستشفتين للتحقيق، ولتغيبهم عن العمل و توجيه الطب العلاجي بتكليف بدلا من المتغيبين من الكوادر الطبية للعمل لعدم التأثير علي الخدمة المقدمة للمواطنين

ومن جانبه أكد عبدالكريم علي انتظام سير العمل و تقديم الخدمة الطبية للمواطنين علي أكمل وجه بمستشفيات المحافظة و التي تشهد تردد عدد كبير من المواطنين علي أقسام الإستقبال والطؤاري.

وشدد الدكتور أحمد محروس وكيل وزارة الصحة بسوهاج علي تقديم الخدمات الطبية للمواطنين علي مدار الساعة وأنه لا تهاون في التقصير بحق المرضي مؤكدا علي استمرار تكثيف الجولات الميدانية المفاجئة على المنشآت الصحية بالمحافظة علي مدار 24 ساعة للمتابعة.