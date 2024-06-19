محافظ جنوب سيناء يتابع خطه تطوير شارع الملك عبد الله بخليج نعمه

تابع اللواء دكتور خالد فوده محافظ جنوب سيناء استمرار خطه التطويرالجارية بشارع الملك عبد الله بخليج نعمه، والتي افتتحت المرحله الاولى منه اوائل الشهر الجاري بافتتاح مجموعه من المطاعم المتميزه وجاري العمل بانشاء عدد من الكافيهات المتجدده وكذا تطوير واجهه البولينج سنتر، وانشاء عدد من المظلات والأعمال الديكورية و التجميلة.

خطه تطوير شارع الملك عبد الله بخليج نعمه..

كما وعد المحافظ بانه سيدعو لاقامه بطولات عالمية لرياضة البولينج بعد عمليه التطوير كما تم دراسه تطوير المرحله الاخيره امام محطه الكهرباء باخر شارع الملك عبد الله ، ليكون اضافه لعدد من المزارات السياحيه الهامه بمدينه شرم الشيخ.

السيطرة علي حريق بـ أحد المخيمات السياحية بمدينة نويبع..

وفي سياق أخر - سيطرت قوات الحماية المدنية بمحافظة جنوب سيناء، على حريق هائل شب في أحد المخيمات السياحية بمدينة نويبع، دون حدوث خسائر في الأرواح.

وتلقت غرفة عمليات النجدة اليوم بلاغًا، يفيد نشوب حريق هائل داخل مخيم سياحي بمنطقة الديونة عند منطقة عرب حمدان بجوار ميناء نويبع، وعلى الفور جرى الدفع بـ 5 سيارات للإطفاء، و3 سيارات إسعاف للموقع الذي شب فيه الحرق، وجرت عدة محاولات للسيطرة على الحريق، والتي كللت بالنجاح، وذلك بعد أن التهمت النيران 4 غرف من المخيم.

وأكدت المعاينة المبدئية أن سبب الحريق هو حدوث ماس كهربائي نتيجة الارتفاع الشديد في درجات الحرارة، ولم يسفر الحادث عن أي خسائر أو إصابات في الأرواح، والتهمت النيران 4 غرف تمامًا، وحدوث بعض الخسائر في الغرفة الخامسة.

وتم السيطرة علي الحريق، وعملية التبريد، وجاري رفع خسائر الحريق المادية.