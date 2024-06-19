900 محضر خلال أيام العيد .. مدير تموين القاهرة: استمرار المتابعة دون توقف لردع المخالفين

قال ناصرثابت عبدالسلام وكيل أول الوزارة ومدير تموين القاهرة، استمرار المتابعة من خلال غرفة عمليات مديرية التموين و التجارة الداخلية بالقاهرة دون توقف لردع المخالفين والوصول إلى امن واستقرار الاسواق وحماية حق المواطن ومتابعة مدى توافر السلع للمواطنين ومدى انضباط الأسعار .

وأضاف أنه تتم المتابعة من خلال غرف عمليات فرعية بكل إدارة تموينية (بقطاعات القاهرة الاربع)، مشيرا إلى أن هناك فريق عمل الرقابة التموينية بالمديرية يتابع المخابز والأسواق بأنحاء المحافظة وكذلك تتابع إدارة التجارة الداخلية اعمال محطات تموين السيارات و مستودعات البوتاجاز.

استمرار عمل غرفة عمليات مديرية التموين والتجارة الداخلية بالقاهرة

وأكد مديرتموين القاهرة، على استمرار عمل غرفة عمليات مديرية التموين والتجارة الداخلية بالقاهرة لمتابعة أعمال المخابز البلدية والأسواق و جميع الأنشطة التموينية حيث تتابع الأجهزة الرقابية للمديرية و قيادات المديرية موقف المخابز البلدية لتوفير الخبز البلدى المدعم خلال أيام عيد الاضحي المبارك.

في سياق متصل ومن خلال التعليمات المشددة من مدير تموين القاهرة بضرورة تكثيف التواجد الرقابي واستمرار تنفيذ الحملات الرقابية والتفتيشية المكثفة علي مدار اليوم وبشتي المناطق ومن خلال التنسيق بين ادارة الرقابة التموينية والرقابة التجارية فقد تم تحرير عدد من المخالفات بمجالات مختلفة.

وقد أسفرت الحملات عن تحرير525 محضر مخالفات مخابز تنوعت مابين إنتاج خبز ناقص الوزن خبز غير مطابق للمواصفات توقف عن الإنتاج بدون أذن عدم وجود سجلات، وبيع خبز بازيد من السعر الرسمى وعدم وجود میزان حساس، وأيضًا إدارة وتشغيل مخبز بدون ترخييص 325 مخالفات أسواق ومحال تجارية وشملت وجود مخالفات عدم الإعلان عن الأسعارعدم وجود شهادة صحية، فضلا عن مزاولة نشاط بدون ترخيص لبعض المخالفين ومخالفة انتهاء صلاحية لبعض السلع وغش تجاري وبيع بازید من السعر الرسمي مخالفة قانون حماية المستهلك ۱۸۱ لسنة) 50 محاضر مخالفات مواد بترولية بنطاق العاصمة .



وقد تضمنت مخالفات المواد البترولية ومحطات البنزين مخالفة بيع بوتاجاز بأزيد من السعر الرسمي فضلا عن توقف محطة البنزين عن النشاط بدون اذن، ومازالت غرفة العمليات منعقدة للاطمئنان على سير عمليات الإنتاج و توافر السلع بالأسواق.



