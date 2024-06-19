مصرع شخصين وإصابة 7 آخرين في تصادم بيجو مع ميكروباص بالشرقية

لقى شخصان مصرعهما، وأصيب 7 أخرين بإصابات متفرقة بالجسم تنوعت ما بين السجات والكدمات والجروح، إثر وقوع حادث تصادم بين سيارة بيجو مع ميكروباص بطريق كوبرى أبو كبيش إتجاه مفارق الصالحية الجديدة، وتم نقل المصابين إلى مستشفى الصالحية الجديدة لتلقي الإسعافات الأولية والعلاج اللازم، والتحفظ على الجثامين تحت تصرف النيابة.

البداية بتلقي الأجهزة الأمنية بالشرقية، إخطارا من غرفة عمليات شرطة النجدة، يفيد بورود بلاغا بوقوع حادث تصادم بين سيارة بيجو مع ميكروباص، ناحية كوبرى أبو كبيش تجاه مفارق الصالحية الجديدة، ما أسفر عن مصرع شخصين، وإصابة 7 أخرين بإصابات متفرقة بالجسم.

على الفور تم الدفع بسيارات الإسعاف لموقع الحادث، وتم نقل المصابين إلى مستشفى الصالحية الجديدة المركزي، لتلقي الإسعافات الأولية والعلاج اللازم، وتم التحفظ على الجثامين تحت تصرف النيابة العامة، ورفع آثار الحادث من الطريق وتسيير الحركة المرورية أمام حركة المركبات المتحركة والمارة.

وفي سياق متصل، تُباشر النيابة العامة بقسم ثان العاشر من رمضان، التحقيق في واقعة قيام حداد مسلح بسكب بنزين على زوجته وإشعال النيران فيها أثناء نومها في صبيحة ثان أيام عيد الأضحى المبارك 2024، ما أدى إلى وفاتها بعد 48 ساعة من الواقعة؛ أثناء محاولة أسعافها داخل مستشفى ههيا للحروق.

وقررت النيابة العامة انتداب فريق من مصلحة الطب الشرعي، لتشريح جثة المجني عليها داخل مستشفى الأحرار التعليمي، وتحديد أسباب الوفاة، كما طلبت تحريات المباحث حول الواقعة، بعد أن تمكن ضباط القسم من القبض على المتهم.

وكانت البداية، بتلقي الأجهزة الأمنية بالشرقية، إخطارا من شرطة النجدة بشأن ورود بلاغًا باقدام حداد مسلح بإشعال النيران في جسد زوجته بمسكن الزوجية الكائن بالحي 31 بنطاق قسم ثان العاشر من رمضان.

وعلى الفور، تم نقل الزوجة «هانم.م .ع» 34 عامًا، ربة منزل، تقيم بالحي31 بنطاق قسم ثان العاشر من رمضان؛ إلى العاشر الجامعي، ومنه إلى مركز ههيا للحروق، لتفاقم إصابتها بنسب حروق بلغت 100% تقريبًا، ولتفاقم حالتها تم تحويلها مركز ههيا للحروق، لاسعافها وتلقي العلاج اللازم.

وبالإنتقال والفحص، وسماع لأقوال والدة المصابة اتهمت زوج نجلتها ويدعى «إبراهيم. س. ع» 38 عامًا، حداد مسلح، بسكب مادة كيميائية سريعة الاشتعال «بنزين» على نجلتها الاثنين صبيحة ثان أيام العيد، واشعل النيران فيها، متهمة آياه بمحاولة قتل نجلتها.

وأفادت والدة المصابة؛ إنها تُقيم في مدينة ميت غمر بمحافظة الدقهلية، وأن لديها بنتين متزوجتين في مدينة العاشر من رمضان «مها، وهانم» كلا في سكن مستقل عن بعضهن.