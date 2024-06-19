جيش الاحتلال الإسرائيلي يشن غارات على مناطق عدة في جنوب لبنان

شن طيران جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، غارة عنيفة استهدفت وسط بلدة "الخيام" في جنوب لبنان، وأغار على بلدة "يارون" في قضاء بنت جبيل، مما أسفر عن وقوع إصابات.

وذكرت الوكالة الوطنية للإعلام اللبنانية أن مدفعية الاحتلال الإسرائيلي استهدفت بلدة "كفركلا" ومنطقة "هورا" بين "كفركلا" و"ديرميماس" وبلدة الخيام وسهل "مرجعيون".

سوريا: استشهاد ضابط وأضرار مادية جراء غارة إسرائيلية على موقعين عسكريين

أكدت وزارة الدفاع السورية استشهاد ضابط في الجيش وأضرار مادية جراء غارة إسرائيلية على موقعين عسكريين في ريفي القنيطرة ودرعا، وفقا لسكاي نيوز.

وأوضح مصدر عسكري أن الاحتلال الإسرائيلي شنّ عدواناً جوياً بالطيران المسيّر مستهدفاً موقعين عسكريين للقوات المسلحة في ريفي القنيطرة ودرعا"، ما أسفر عن سقوط ضابط ووقوع بعض الخسائر المادية.

استشهاد 7 وإصابة العشرات جراء قصف إسرائيلي على رفح الفلسطينية

استشهد 7 فلسطينيين على الأقل وأُصيب العشرات، اليوم الأربعاء، في قصف عنيف للاحتلال الإسرائيلي استهدف خيام النازحين في منطقة المواصي شمال غرب رفح الفلسطينية.

وقالت مصادر محلية لوكالة الأنباء الفلسلطينية "وفا"، إن طائرات الاحتلال الحربية قصفت خيام النازحين في المواصي، ما أدى لاستشهاد 7 فلسطينيين على الأقل وإصابة العشرات، واندلاع حرائق في الخيام، مع أنباء عن وقوع مجزرة في المنطقة.

وأضافت أن طائرات الاحتلال الحربية قصفت خيام النازحين في شارع الشاكوش جنوب غرب مدينة خان يونس، جنوب القطاع.

وقصفت طائرات الاحتلال الحربية والمدفعية الحي السعودي غرب رفح الفلسطينية، بالتزامن مع إطلاق النار بشكل كثيف من الطائرات المسيرة على الحي مع توغل قوات الاحتلال برا نحو الحي وشارع الطيارة.

كما قصفت قوات الاحتلال منازل فلسطينيين في بلدة المغراقة شمال مخيم النصيرات وسط قطاع غزة.

وفي حصيلة غير نهائية، ارتفعت حصيلة الشهداء منذ بدء العدوان على قطاع غزة، في السابع من أكتوبر الماضي، إلى أكثر من 37,372 شهيدا، غالبيتهم من الأطفال والنساء، و85,452 إصابة، ولا يزال الآلاف من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات، حيث يمنع الاحتلال وصول طواقم الإسعاف والدفاع المدني إليهم.