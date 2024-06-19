الأربعاء 19 يونيو 2024
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رئيس حزب الوفد
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د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

المحـافظـات

مصرع وإصابة 6 أشخاص في حادث تصادم برشيد

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

لقي شخص مصرعة وأصيب 5 آخرين بكسور وكدمات متفرقة بمختلف أنحاء الجسم ، في حادث تصادم سيارة ملاكي مع توك توك ، بطريق برج رشيد ، إنتقلت الأجهزة الأمنية إلي مكان الواقعة ، وتم نقل الجثة إلي المشرحة والمصابين إلي مستشفي رشيد العام ، وأحيلت الواقعة إلي النيابة التي تولت التحقيق.

تلقي اللواء محمود هويدي مدير أمن البحيرة إخطارا بالوقعة من شرطة النجدة ، وعلي الفور إنتقلت الاجهزة الامنية إلي مكان الحادث بطريق برج رشيد ، حيث أكدت المعاينة تصادم سيارة ملاكي مع توك توك .

وأسفرت الواقعة عن مصرع أ.ل.70سنة ، وإصابة 5 أشخاص وهم م.أ. 6سنوات، أ.م. 60سنة، أ.خ. 35سنة، أ.أ. 5سنوات، أ.ل. 30سنة، وجميعهم يقيمون برشيد، بكسور وكدمات متفرقة بمختلف أنحاء الجسم .

تم نقل الجثة إلي المشرحة،  والمصابين إلي مستشفي رشيد العام لتلقي العلاج اللازم ، وأحيلت الواقعة إلي النيابة التي تولت التحقيق .

 

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