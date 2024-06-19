حريق يلتهم محتويات منزل بسبب ماس كهربائي بدار السلام

شهد مركز دار السلام جنوب شرق محافظة سوهاج، إندلاع حريق في حوش مشيد بالطوب الأبيض ومسقوف بالعروق الخشبية وأفلاق النخيل بسبب ماس كهربائي من التوصيلات العشوائية وامتدت النيران لمنزل مجاور نتج عنه احتراق محتويات المنزل دون حدوث إصابات بشرية وتمكنت قوات الحماية المدنية من السيطرة على الحريق وإخماده قبل أن يمتد للمنازل المجاورة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق .

تلقى اللواء محمد عبد المنعم شرباش مساعد وزير الداخلية لأمن سوهاج إخطارًا من غرفة عمليات النجدة يفيد تلقي مركز شرطة دار السلام بلاغا بنشوب حريق بحوش بدائرة المركز .

إنتقل مأمور وضباط وحدة مباحث المركز وقوات الحماية المدنية لمحل الواقعة وبالفحص تبين نشوب حريق بحوش مشيد بالطوب الأبيض ومسقوف بالعروق الخشبيه وأفلاق النخيل ملك "فاروق . ف . ا . ق" 57 سنة عامل يقيم بذات الناحية وأمتد الحريق لمنزل ملاصق مشيد بذات المكونات ملك "فرنسا . ت . م" 72 سنة ربة منزل تقيم بذات الناحية وتم الدفع بسيارتي إطفاء والسيطرة علي الحريق وإخماده دون حدوث إصابات بشرية

وبسؤال المذكورين قررا بمضمون ما تقدم وأضافا بأن سبب الحريق ماس كهربائي من توصيلات عشوائية بالحوش ونفيا الشبهة الجنائية وأن التلفيات عبارة عن إحتراق محتويات المنزل .

تم إخطار الأدلة الجنائية للمعاينة الفنية وتحرر عن ذلك المحضر اللازم وأخطرت النيابة العامة لتتولى التحقيقات .

وفي سياق آخر استقبل مستشفى جرجا العام شخص حاصل على دبلوم صناعي يقيم بدائرة قسم جرجا جنوب محافظة سوهاج مصابًا بحروق متفرقة بالجسم أثناء قيامه وزوجته بسكب كمية من المنظفات والبنزين لتنظيف مطبخ منزلهما أثناء تشغيل البوتاجاز ما أدى لاشتعال النيران وامتدادها لملابسه وجرى تحويله لمستشفى سوهاج الجامعي الجديدة لتلقي العلاج وأخطرت النيابة العامة للتحقيق .

تلقى اللواء محمد عبد المنعم شرباش مساعد الوزير مدير أمن سوهاج إخطارًا من نائبه للجنوب يفيد بورود إشارة لقسم شرطة جرجا من مستشفى جرجا العام بوصول "ياسر . ا . ح" 33 سنة حاصل علي دبلوم صناعي مصاباً بحروق متفرقة بالجسم وتم تحويله لمستشفى سوهاج الجامعي الجديدة يقيم بدائرة القسم .

إنتقل لمكان الواقعة مأمور وضباط وحدة مباحث القسم وبالفحص وسؤال المصاب وزوجته "إيمان . ا . ج" 29 سنة ربة منزل تقيم بذات الناحية أفادا بأنه أثناء قيامهما بسكب كمية من المنظفات والبنزين لتنظيف مطبخ المنزل في وجود مصدر حراري عبارة عن بوتاجاز مشتعل ما أدى لإشتعال النيران وإمتداها لملابس المصاب وحدوث إصابته ولم يتهما أحداً بالتسبب فـي ذلك ونفيا الشبهة الجنائية، وتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات .