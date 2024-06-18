يورو 2024 : أرقام واحصائيات مباراة تركيا وجورجيا وفوز عريض للأتراك

حقق منتخب تركيا فوزا عريضا في مباراته الاولى في بطولة كأس أوربا ( يورو 2024 ) بالفوز على منتخب جورجيا بثلاثة أهداف لهدف ليضع الأتراك أولى أقدامهم في الدور الثاني للبطولة.

قبل انطلاق المباراة كانت كل أنظار الأتراك تتجه نحو الاعب الشاب الصغير نجم ريال مدريد اردا جولار الذي تم وضع امال منتهب تركيا عليه لتصحيح الصورة السيئة له في النسخة الأخيرة من اليورو وبالفعل كان أردا جولار عند حسن الظن عندما تمكن من تسجيل الهدف الثاني لمنتخب تركيا بتسديدة قوية حسمت الفوز لمنتخب تركيا كما دخل جولار التاريخ بكونه اصبح أصغر لاعب في تاريخ اليورو يسجل هدفا في اولى مبارياته في نهائيات البطولة كما سجل اسمه ضمن قائمة أصغر المسجلين في اليورو عبر تاريخها ككل وثالث أصغر لاعب تحت ٢٠ سمة يسجل في اليورو بعد كريستيانو رونالدو الذي سجل البرتغال في مرمى اليونان عام ٢٠٠٣ و فرانش بيني الذي سجل للمجر في مرمى أسبانيا عام ١٩٦٤ .

أرقام من المباراة

منتخب تركيا حقق الفوز لأول مرة في بطولة كأس أوربا ٢٠٢٤ في أولى مبارياته حيث سبق وأن خسر خمس مباريات افتتاحية لمباريات خلال مشاركاته السابقة .

فوز تركيا مساء الثلاثاء على جورجيا هو الرابع للمنتخب التركي على منتخب جورجيا في ستة مباريات في جميع المسابقات بينما تعادل الفريقين في مباراة وفاز منتخب جورجيا في مباراة وهو الفوز الاول لمنتخب تركيا على منتخب جورجيا رسميا منذ فوزه ٥ / ٢ في تصفيات كأس العالم عام ٢٠٠٥ .

في مباراته الدولية رقم ٢٥ بقميص منتخب تركيا سجل نجم منتخب تركيا ميرت مولدور هدفه الدولي الثالث وهو الهدف الاول منذ هدفه في مرمى منتخب جبل طارق في نوفمبر عام ٢٠٢١ .

جورجيوس ميكاتودزة دخل تاريخ الكرة في جورجيا بتسجيله اول أهداف منتخب جورجيا في بطولة كأس أوربا عبر تاريخه .

لمشاركة كينان يلدز و أردا جولار بات منتخب تركيا ثاني منتخب في تاريخ اليورو يدفع بلاعبين تحت ٢٠ عاما من بداية المباراة في تشكيلته الأساسية منذ منتخب المجر عام ١٩٦٤ أمام أسبانيا .