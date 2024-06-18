نجوم الطرب «بيعيِّدوا» على جمهورهم بأغانٍ جديدة

أبرزهم الهضبة ومحمد رمضان

طرح عدد من نجوم الفن اغانى «سينجل» جديدة، ليعيدوا بها على جمهورهم الذى ينتظرهم فى كل مناسبة بأغانٍ جديدة.

بينهم المطرب عمرو دياب الذى طرح أغنية جديدة بعنوان «تتحبى» على موقع الفيديوهات «يوتيوب» والأغنية من كلمات تامر حسين، ألحان وتوزيع محمد يحيى، وميكس وماستر أمير محروس.

كما طرح النجم اللبنانى وليد توفيق أغنيته الجديدة «ببعت سلام» باللهجة المصرية، ووجه رسالة للجمهور المصرى قال فيها بمناسبة العيد أهدى أغنيتى الجديدة «ببعت سلام» للجمهور المصرى، من كلمات هانى عبدالكريم، وتوزيع أكرم عادل.

وطرح المطرب محمد رشاد والمطربة سلمى عادل أحدث أغنياتهما التى تجمعهما والتى تحمل اسم «عالى عالى»، من كلمات أدهم معتز وألحان وتوزيع أحمد عز وميكس وماستر إسلام غلاب.

وطرح النجم محمد رمضان أحدث أعماله الغنائية بعنوان «مفيش كده» على موقع الفيديوهات الشهير يوتيوب، كلمات والحان احمد الديزل.

وفاجأت النجمة الأردنية ديانا كرزون كل محبيها ومتابعيها وعشاق الفرح فى العالم العربى بعملين غنائيين خاصين بالعرسان تزامنًا مع حلول فصل الصيف وقدوم عيد الأضحى المبارك.

أما المطربة شذى طرحت أحدث أعمالها الغنائية بعنوان «ناجحة» على موقع يوتيوب وباقى المنصات الغنائية، والأغنية من كلمات محمود كلازا وألحان كريم نيازى وتوزيع أحمد عبدالسلام، لتكون «ناجحة» ثانى أغانى شذى فى موسم صيف 2024، بعد «إخلع».

كما طرح محمد الشرنوبى، أحدث أغانية «استغنينا»، كلمات وألحان عزيز الشافعى، وتوزيع موسيقى إلهامى دهيمة، وأحمد حسام، وتصوير فوتوغرافى محمد خطاب، ومن إنتاج محمد جابر.

والمطرب المغربى عبدالفتاح الجرينى طرح أيضا أحدث أغانيه بعنوان «الحلم الوردى»، حيث تعاون فيها مع الملحن عزيز الشافعى فى الكتابة والألحان والتوزيع للموزع الموسيقى جلال حمداوى.

كما طرح النجم رامى صبرى والنجمة الأوكرانية ETOLUBOV أغنية Attraction، وأضاف رامى صبرى مقطعًا شرقيًا إلى الأغنية، مشتملاً على أدوات تقليدية مثل الكمان والطبلة، وتعاون مع الشاعر تامر حسين الذى كتب الكلمات العربية لمقطع رامى صبرى.