حملات مكثفة لمتابعة المعديات النهرية بالبحيرة

نظمت الوحدات المحلية لمراكز رشيد والمحمودية وشبراخيت حملات مكثفة، على كافة المعديات النهرية الواقعة بنطاقهم، خلال ثاني أيام عيد الأضحي المبارك؛ للتأكد من سلامتها وصلاحيتها، ومراجعة كافة التراخيص الصادرة للمعديات ،وإلتزامها بالشروط، وتوافر عناصر الأمان والسلامة ،والتأكد من تطبيق إشتراطات الملاحة مع توافر وسائل الإنقاذ داخلها.

ومن جانبها وجهت الدكتورة نهال بلبع نائب محافظ البحيرة، استمرار كافة أعمال مراجعة جميع المعديات الواقعة على المعديات النهرية، بنطاق المحافظة والتأكد من صلاحيتها وسريان تراخيصها وتوافر كافة مقومات الأمن والسلامة بها والإلتزام بالحمولة والتعريفة المقررة بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية، مع إيقاف الغير صالح منها والغير مرخصة والمنتهية تراخيصها حرصاً على أمن وسلامة المواطنين .